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Большинство покупателей компьютерной техники предпочитает обращаться в местные магазины. В крайнем случае речь может идти о крупных интернет-площадках, которые также находятся на территории страны проживания данного пользователя. Но есть и такие, кото уверен в невероятных выгодах, которые доступны на китайской площадке Aliexpress. Якобы, там и накопители дешевле, и мониторы показывают больше цветов, не говоря уже о процессорах, разогнать которые можно до 5 ГГц на всех ядрах на воздухе. Но всё это лирика, ведь, как сообщают представители Aliexpress Россия, покупателей из РФ действительно достаточно.

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Сегодня мы предлагаем взглянуть, что вообще берут наши люди в Китае, и какие комплектующие пользуются высокой популярностью. Данные актуальны на начало мая и охватывают весь предыдущий месяц.

Жёсткий диск: объём 1 Тб, бренд не указывается

Видеокарта: Radeon RX 560D на 4 Гб

Процессор: 6-ядерный Ryzen 5 3600

ОЗУ: 8 Гб, количество планок не указывается

Дешёвая материнская плата, простенький, но вместительный корпус с акриловой крышкой (чтобы была видна подсветка компонентов) и мощный блок питания на 800 Вт.

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Если всё это сложить, то средняя цена такого компьютера составляет 51 000 рублей (по китайским ценам). Аналитики отмечают, что, как и во всём мире, российские покупатели в апреле активно разбирали жёсткие диски объёмом 8 Тб и более. Лучше всего расходились модели на 10 Тб, а спрос вырос в 4.6 раза по сравнению с мартом. Очевидно, что речь идёт о фермерах, пытающихся майнить криптовалюту Chia Coin.

Также замечен рост продаж видеокарт. Здесь стоит понимать, что геймерские модели уже раскуплены или имеют слишком высокие ценники, поэтому бюджетные геймеры присматриваются к младшим сериям. Сообщается, что спрос в апреле вырос в 2.4 раза, а наибольшим интересом пользуются карточки по цене до 23 000 рублей. Огромным спросом продолжают пользоваться блоки питания на 2 кВт. Они позволяют разместить большую ферму на 8 видеокарт, что повысило интерес к ним в 4.2 раза в апреле. Стоит отметить, что растёт и средняя цена всех популярных комплектующих. К примеру, блоки питания уже стоят 8000 рублей и больше.