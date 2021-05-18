Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG

Найдёте ли вы разницу между консолью и компьютером?
[ ] для раздела Блоги
6
RTX 3080 - смотри цену
RX 6900XT - смотри цену сидя
6900XT дешево в составе компа
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже много лет между владельцами консолей и игровых компьютеров идёт негласная война. Первые уверены, что полноценный геймерский опыт можно получить исключительно на приставке, в то время как вторые заявляют, что игровая консоль ограничена, а значит заведомо хуже. Мало того, они указывают на посредственные комплектующие в приставках, которые с трудом дотягивают до среднего по цене ПК. Несмотря на это можно констатировать, что до победы одной из сторон ещё далеко. Как показывает реальность, мощный процессор и видеокарта – это не главное, ведь разработчики игр для приставок уделяют гораздо больше внимания оптимизации, в то время как геймерам на ПК часто выбрасывают сырой продукт.

реклама

И вот здесь и возникает вопрос: является ли покупка игровой приставки оптимальным выбором. Поскольку по видео невозможно составить впечатление об удобстве геймплея на консоли, то мы сосредоточимся исключительно на графической составляющей. Ребята с канала Testing Games готовы рассказать нам, как выглядит одна и та же игра на PlayStation 5 и на прокачанном компьютере. Если с первым вариантом всё ясно и очевидно, то второй требует некоторого пояснения. Так, в качестве процессора здесь трудится 10-ядерный Core i9-10900K, а видеокарта представлена флагманской GeForce RTX 3090. Трассировка лучей активна, а видео можно смотреть в разрешении 1080р. Стоит понимать, что даже PlayStation 5 вытягивает игры в более высоком разрешении. Если у вас есть монитор 4К, не стесняйтесь зайти в настройки видео и выставить максимальные. Это позволит заметить ощутимую разницу между платформами.

анонсы и реклама
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Поскольку видео короткое, то мы предлагаем нашим читателям просто изучить некоторые из его частей, так как скриншоты в разрешении 720р и агрессивным сжатием будут явно неуместны. Говоря о выводах, стоит констатировать, что во время игры вы практически не заметите разницу. Прохождение сюжетной компании захватывает, а значит времени изучать какие-то текстуры у вас просто не будет. А вот статичная картинка, либо сильно замедленное видео позволяет понять, что консоли безнадёжно отстали. Учтите, что PlayStation 5 вышла всего полгода назад, но уже сегодня здесь заметна экономия ресурсов.  

Разработчики игр пытаются снижать нагрузку всеми доступными способами, а в ход идёт замыливание, размытие и упрощение картинки. Персонажи выглядят так, словно их пропустили через фильтр, а второстепенные объекты прорисованы по остаточному принципу. Повторяем, во время игры вы почти ничего не заметите, но это не значит, что проблемы нет. Надежда только на PlayStation 5 Pro, которая благодаря 5-нм процессору и улучшенной графике позволит слегка подогнать картинку под современные требования.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
3
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
61
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
44
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
28
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
103
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 33 актуальных смартфона 2020-2021 года
4
Redmi Note 10 Pro и ещё 5 смартфонов Xiaomi перестали полностью заряжаться после обновления MIUI 12
6
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
47
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
38
Виталик Бутерин уничтожил 410 триллионов Shiba Inu на $6.5 миллиардов
24
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
112
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
71
Илон Маск назвал условия для победы Догикоина над Биткоином
6
Криптовалюта StopElon (Стоп Илон) взлетела в цене в первый же день существования
9
Энтузиасты создали новую криптовалюту StopElon и хотят выкупить у Илона Маска компанию Tesla
14
Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке
20
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
40
Игроки массово отменяют предзаказы долгостроя New World от Amazon из-за новой системы монетизации
17
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
37
В честь десятилетия The Witcher 2 в GOG проходит распродажа игр серии «Ведьмак» и Cyberpunk 2077
5
В сеть слили геймплей недавно анонсированного шутера The Division: Heartland
2
Цены на отдельные видеокарты в Германии превышают рекомендованные в четыре раза
32
Геймер смог пройти GTA V за 9 часов без получения урона
6

Популярные статьи

Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
36
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
35
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
44
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
39
Летняя распродажа – ключ для Windows 10 Pro за 7 долларов
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Stanislav Faliboga
12:08
Год назад брал второй WD RED 6Tb под PLEX помойку и удивлялся, вроде такой же диск, но кеша в 4 раза больше, а цена упала с £175 до £125. Думаю, во прогресс и развитие... А потом уже всплыло, что пер...
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
8k_480Hz
12:08
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под "топором". Я бы сказал, что "размер топора" (длина волны излучения) последний раз изменился с переходом на EUV, и с тех пор составляет 13.5нм.
Висмут позволит использовать двумерные полупроводниковые материалы и достичь 1-нм техпроцесса
Максим Ширшов
12:05
Смотрю на эти цены за видеокарты и понимаю, как же здорово что я играть перестал. За цену одной 3080 видеокарты можно 5 средних компьютеров целиком собрать
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Zmax
12:04
да это бот обыкновенный, не реагируй на него. Лучше напомни ему про ё-мобиль гниющий на улице. Вот бомбанет тогда, тема сразу оживет новыми красками и мальчиками с низкой социальной ответственностью.
Tesla может лишиться права продавать электромобили из-за неопределённости с автопилотом
Zmax
12:02
а ты точно из РФ?? 5 лет это просто космическая скорость по сравнению с российскими регуляторами.
Tesla может лишиться права продавать электромобили из-за неопределённости с автопилотом
OsirisD2
12:00
ватный фашист не дремлет!
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Артур Эмирян
12:00
В смысле... не веришь ... или как?! https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-seagate-original-sata-iii-2tb-st2000vx015-video-skyhawk-1508109/
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
OsirisD2
11:59
а у ваты все по старому, все не согласные с ней, хохлы, ну и теперь твинки ренегада
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Иванов Иван
11:58
полным полно на авито
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
OsirisD2
11:58
только конченный идиот, либо кремлешлюшка такое может писать
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем