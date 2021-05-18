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Уже много лет между владельцами консолей и игровых компьютеров идёт негласная война. Первые уверены, что полноценный геймерский опыт можно получить исключительно на приставке, в то время как вторые заявляют, что игровая консоль ограничена, а значит заведомо хуже. Мало того, они указывают на посредственные комплектующие в приставках, которые с трудом дотягивают до среднего по цене ПК. Несмотря на это можно констатировать, что до победы одной из сторон ещё далеко. Как показывает реальность, мощный процессор и видеокарта – это не главное, ведь разработчики игр для приставок уделяют гораздо больше внимания оптимизации, в то время как геймерам на ПК часто выбрасывают сырой продукт.

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И вот здесь и возникает вопрос: является ли покупка игровой приставки оптимальным выбором. Поскольку по видео невозможно составить впечатление об удобстве геймплея на консоли, то мы сосредоточимся исключительно на графической составляющей. Ребята с канала Testing Games готовы рассказать нам, как выглядит одна и та же игра на PlayStation 5 и на прокачанном компьютере. Если с первым вариантом всё ясно и очевидно, то второй требует некоторого пояснения. Так, в качестве процессора здесь трудится 10-ядерный Core i9-10900K, а видеокарта представлена флагманской GeForce RTX 3090. Трассировка лучей активна, а видео можно смотреть в разрешении 1080р. Стоит понимать, что даже PlayStation 5 вытягивает игры в более высоком разрешении. Если у вас есть монитор 4К, не стесняйтесь зайти в настройки видео и выставить максимальные. Это позволит заметить ощутимую разницу между платформами.

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Поскольку видео короткое, то мы предлагаем нашим читателям просто изучить некоторые из его частей, так как скриншоты в разрешении 720р и агрессивным сжатием будут явно неуместны. Говоря о выводах, стоит констатировать, что во время игры вы практически не заметите разницу. Прохождение сюжетной компании захватывает, а значит времени изучать какие-то текстуры у вас просто не будет. А вот статичная картинка, либо сильно замедленное видео позволяет понять, что консоли безнадёжно отстали. Учтите, что PlayStation 5 вышла всего полгода назад, но уже сегодня здесь заметна экономия ресурсов.

Разработчики игр пытаются снижать нагрузку всеми доступными способами, а в ход идёт замыливание, размытие и упрощение картинки. Персонажи выглядят так, словно их пропустили через фильтр, а второстепенные объекты прорисованы по остаточному принципу. Повторяем, во время игры вы почти ничего не заметите, но это не значит, что проблемы нет. Надежда только на PlayStation 5 Pro, которая благодаря 5-нм процессору и улучшенной графике позволит слегка подогнать картинку под современные требования.

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