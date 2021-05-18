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Серия процессоров Ryzen 3000 Refresh может и не стала откровением для рынка, но доказала, что AMD способна выпускать камни с высокими тактовыми частотами несмотря на сомнения скептиков. В текущем поколении существует множество дыр, которые пока не заполнены, а значит красные фактически не представлены в некоторых ценовых диапазонах. Это и Ryzen 3 5300 и Ryzen 5 5600, не говоря уже о том, что новые гибридные процессоры выпускаются маленькими партиями и предназначены только для ОЕМ-сборщиков.

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В этот момент менее вероятным кажется запуск Ryzen 5000 Refresh, но у AMD свои планы и резоны, а значит нам остаётся просто изучить очередную утечку. Как сообщается, обновлённая линейка процессоров на архитектуре Zen 3 уже в пути. Судя по всему, камни представляют собой точные копии уже существующих моделей с той лишь разницей, что их тактовые частоты стали немногим выше. Наиболее интересно выглядит Ryzen 9 5950XT. Данный процессор станет первым серийным чипом, который официально получит тактовую частоту 5 ГГц, что будет означать возвращение AMD в высшую лигу, где балом правят разгон и буст.

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6-ядерный Ryzen 5 5600XT также указывается в источнике, но пока информации о нём явно недостаточно, ведь слухи приписывают ему всё те же 4.6 ГГц. Очевидно, что AMD на этом не ограничится, но суть даже не в этом. Дело в том, что выпуск обновлённой линейки Refresh позволяет продать те же камни, которые уже доступны на рынке, но дороже. Ryzen 9 5950XT с частотой в 5 ГГц, несомненно, будет пользоваться отличным спросом, а вот Ryzen 5 5600XT без каких-либо изменений вызовет скорее недоумение. Это значит, что мы увидим данный камень с частотой 4.7 ГГц, либо даже с 4.8 ГГц, что кажется более вероятным.

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Кроме процессоров ожидается также выход обновлённого флагманского чипсета AMD X570S. Ну а в качестве срока анонса указывается ближайшая выставка Computex, которая стартует 1 июня. Пока у инсайдеров нет ни предполагаемых цен, ни подробностей относительно других представителей линейки. Сравнить ожидаемые характеристики можно на таблице выше, где собраны основные сведения из различных утечек. Точной даты продажи Ryzen 5000 Refresh пока нет.