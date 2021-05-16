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Инсайдеры назвали две даты анонса GTA VI – культовую серию могут представить на следующей неделе

Ждать осталось совсем недолго, или долго, ведь перед нами очередная инсайдерская утечка
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Уже как минимум несколько лет фанаты франшизы Grand Theft Auto ждут вестей о продолжении культовой серии. Сегодня сложно даже подсчитать количество достоверных утечек, каждая из которых давала чуть ли не 100% гарантию подлинности данных. Из последних: нам рассказывали о возможности поиграть за девушку и уверяли, что мы переместимся в прошлое. Как будет на самом деле, сказать сложно, но в последние дни инсайдеры явно стали гораздо активнее, выкатив две возможные даты анонса новой GTA VI.

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Итак, ещё год назад ребята из Take-Two Interactive твёрдо заявили, что не будут комментировать любые слухи относительно GTA VI. Это было одним из главных условий всех пресс-конференций, когда упоминание этого названия стало табу. Важно понимать, что Take-Two не планирует комментировать утечки, но это не значит, что руководство студии не решит самостоятельно поделиться с нами хорошими новостями. По мнению инсайдеров, это может случиться уже 18 мая в рамках интерактивной конференции, посвящённой отчёту о доходах за квартал. 

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Кстати, именно 18 мая должны появиться данные о сроках запуска обновлённой GTA V на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Известно, что это будет улучшенная версия на базе продвинутого движка от Red Dead Redemption 2, о планах создания которой стало известно ещё в 2020 году. Но это не единственная возможная дата анонса. Так, по мнению инсайдеров, Rockstar Games может представить миру GTA VI в рамках выставки E3 2021, которая пройдёт в онлайн-режиме и состоится в июле 2021 года. 

Увы, всё это может быть очередными фантазиями, ведь в последнее время Rockstar не придерживалась каких-либо площадок, предпочитая информировать геймеров о больших событиях без привязки к каким-либо событиям. Это может означать только одно: 18 мая из уст представителей студии могут прозвучать несмелые намёки на сроки выхода GTA VI, в то время как на E3 2021 надежды почти нет. Но это тоже домыслы инсайдеров, а значит долгожданная информация может быть представлены как в рамках указанных выше событий, так и в любое другое время. При этом стоит понимать, что в последнее время количество подобных утечек возросло, а значит процесс идёт, а руководство может прямо сейчас решать судьбу продолжения культовой серии. 

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