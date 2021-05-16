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Сегодня покупка видеокарты может разорить даже относительно зажиточную семью, ведь даже такая относительно недорогая модель, как GeForce RTX 3060 стоит 90 000 рублей. Что и говорить о флагманских GeForce RTX 3080/3090, цена на которые стартует с 300 000. Стоит понимать, что многие геймеры ждали выхода нового поколения видеокарт NVIDIA как минимум полгода, а значит на данный момент они уже почти год страдают либо на интегрированной карточке, либо на старой GeForce GTX 750 (если не хуже). Единственным выходом из положения может быть покупка бюджетной карты, но и они сегодня стоят свыше 30 000, а значит нужно искать варианты.

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Пожалуй, оптимальным решением будет обратиться на вторичный рынок. Но на чём сегодня стоит остановить свой выбор? Ребята с канала Benchmark предлагают следующие варианты: GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super. Почему именно эти? Давайте рассуждать: GeForce GTX 1050 стоит немногим меньше старшей модели, но ощутимо уступает ей в производительности. Radeon RX 580 ненамного быстрее младшей модели (речь идёт о карте с 8 Гб видеопамяти), но стоит гораздо дороже. Ну а GeForce GTX 1650 Super – это самый настоящий народный выбор, а значит всё просто и логично. Давайте обратимся к таблице, где представлены результаты тестирования.

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Достаточно ли вам будет 40 кадров в секунду в разрешении 1080р? Если да, то GeForce GTX 1050 Ti ещё как минимум год будет справляться со всеми играми на средних настройках. Главное не заплатить слишком много. В данном случае переживать из-за того, что видеокарта может быть после майнинга, не стоит, ведь 4 Гб видеопамяти, не подходит для добычи популярного Эфира. Radeon RX 570 позволяет получить гораздо больше кадров в секунду, но здесь шанс купить полумёртвую карту после шахтёра слишком велик. Вам нужно как следует изучить предложения на рынке, а лучше прогнать видеокарту в нескольких стресс-тестах как минимум полчаса.

GeForce GTX 1650 Super лидирует с небольшим отрывом, но за неё придётся заплатить больше всего, ведь этос самая свежая модель на рынке. У большинства предложений даже не закончилась гарантия, что ощутимо прибавляет к стоимости. На самом деле всё решает конечная цена, но забывать о том, что Radeon RX 570 на 50% быстрее GeForce GTX 1050 Ti глупо, ведь разнице между ними может составлять не больше трёх тысяч рублей.



