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В последние годы Microsoft неохотно идёт на изменения интерфейса и уж тем более на функциональные правки тех или иных приложений. Иногда может показаться, что программисты излишне консервативны, ведь многие приложения не обновляются годами, в то время как надоедливые плитки висят бесполезным грузом и только мешают сосредоточиться. На самом деле подобное поведение софтверного гиганта легко объяснимо, ведь последние несколько попыток переосмыслить Windows оказывались провальными. Вспомните эпическое фиаско Windows Vista, которая вышла в 2017 году, но уже в 2009 была заменена на менее спорную Windows 7. Точно такая же ситуация и с Windows 8. Microsoft отчаянно держалась за «Восьмёрку», пытаясь пойти навстречу пользователям, но вынуждена была откатить некоторые идеи в Windows 10.

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Утверждать, что Windows не развивается, будет глупо, но происходит это явно не так быстро, а старые проблемы не исправляются годами. Уже в 2021 году нас ждут большие перемены в новой редакции под названием Sun Valley. Пока мы знаем об этом слишком мало, но уже сегодня можно сделать вывод, что Microsoft не планирует потакать пользователям. Насколько такой шаг оправдан, неясно, но ребята доказывают нам, что нужно идти своим путём согласно заранее выработанному плану.

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Большие перемены ожидаются для старых программ, которые без изменений кочуют из системы в систему годами. Все они будут выпилены из стандартных и перемещены в магазин Windows. Такой шаг позволит выпускать для них обновления. Одним из первых множество функций получит Блокнот. Что любопытно, вам не понадобится даже обновлять операционную систему до версии 21H2, которая ожидается в конце 2021 года. Достаточно будет перейти в магазин приложений, загрузив обновлённую версию стандартного ПО. Неясно, как будет происходить процесс удаления и замены. Скорее всего, об этом станет известно ближе к анонсу.

Кстати, новые программы получат любопытную функцию: когда в системе будут появляться обновления для тех или иных утилит, они сообщат об этом в виде текстового сообщения. Таким образом пользователь сможет быстро установить обновления для отдельных компонентов ОС, без обращения в Центр Обновления Windows.