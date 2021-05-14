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Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК

Биткоин снова может упасть, но предсказать, как будет на самом деле, не может никто
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В последние несколько дней рынок криптовалют снова лихорадит. По большому счёту, он никогда не был стабилен, ведь всегда случаются какие-то падения, которые оборачиваются миллиардными потерями для инвесторов. Стоит отметить, что в последние недели рынок находился в постоянном росте, поэтому большое падение для многих стало настоящим отрезвляющим душем. Как всегда, виновен во всём Илон Макс, уделяющий криптовалюте слишком много времени и, похоже, забывающий о своих прямых обязанностях.

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Фактически, последние 2 недели рынок рос, а обвал котировок случился 13 мая. Сегодня стоимость основных криптовалют понемногу восстанавливается, но, похоже, крупные рыбы перестали верить в непоколебимость Биткоина. Как сообщается, Киты резко активизировались и начали переводить крупные суммы в Биткоинах на биржи. Что любопытно, ещё в начале мая аналитики уверяли, что Биткоин готов к покорению новых вершин, а значит подобные предсказания часто не имеют под собой никакой основы кроме личного мнения отдельных экспертов. 

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Сегодня аналитики уверяют, что рынок ждут значительные колебания. Вполне возможно, что Биткоин может как упасть, так и вырасти в среднесрочной перспективе. Это значит, что инвесторам нужно внимательно следить за сменой настроений на рынке. Особенно, если речь идёт о краткосрочных вкладах. В то же время, в долгосрочной перспективе цифровым деньгам ничего не угрожает. Эксперты уверяют, что несмотря на волатильность, Биткоин вернётся на свои позиции, а позднее начнёт приносить прибыль. 

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Отметим, что в последнее время инвесторы всё охотнее инвестируют в так называемые «мусорные» криптовалюты, которые являются форками Биткоина, Эфириума или других известных проектов. Подобные криптовалюты позволяют удвоить капитал за несколько дней, что многим кажется просто невероятным. Вот только многие забывают, что риск потерять всё так же велик, как и шанс заработать. Отличным примером может служить резкое падение мемных криптовалют, которое случилось буквально несколько дней назад. 

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JasOn
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Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. З.Ы. посмотрел, кто автор статьи и еще больше разочаровался.
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
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