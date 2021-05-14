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Ryzen5 3400G стал последним массовым продуктом AMD с интегрированной графикой. Это может показаться удивительным, но компания упорно отталкивает тех, кто хочет получить современный процессор, способный без покупки отдельного графического чипа тянуть все игры. И здесь не важно, что разрешение придётся понижать до 720р, а графику ставить на средние настройки, ведь сам факт доступа к огромной библиотеке игр впечатляет.

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Особенно актуальна такая проблема сегодня, когда дефицит полупроводников на пару с майнерами привёл к подорожанию видеокарт в 3 раза. Почему бы не дать геймерам всё и сразу? Видимо, у ребят из AMD свои планы, ведь они упорно отказываются выпускать достаточное количество подобных процессоров. Так, 4000-я серия была доступна исключительно ОЕМ-партнёрам в небольшом количестве, в результате многие даже не знают о том, что она вообще выходила. Точно такая же судьба ждёт и новую 5000-ю серию, которая уже поступила в продажу. На самом деле встретить в магазине такой процессор невозможно, ведь все камни ушли контрактникам.

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Ребята с канала Benchmark уже получили новый Ryzen 7 5700G и провели основательные тесты. Разрешение дисплея установлено на отметку 1080р. Качество графики смотрите самостоятельно. Изучить результаты подробнее можно на видео. На этот раз мы не предлагаем вам отдельные таблицы и графики, поскольку данные представлены в понятной форме, а вам нужно обращать внимание на показатель Avg fps, который означает среднее количество кадров в каждой игре.

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Как видите, абсолютно во все проектах интегрированная графика на Ryzen 7 5700G обеспечила достойный уровень производительности. Количество fps не проседает ниже 30, а во многих играх переваливает за 40 кадров. Фактически, перед нами аналог GeForce GTX 1050, за который вам вообще ничего не нужно платить. Мало того, Ryzen 7 5700G – это полноценный представитель семейства Zen 3 с тактовой частотой до 4.6 ГГц. Это значит, что он обладает отличной производительностью в рабочих задачах и прекрасно справляется с приложениями, заточенными под одно ядро. Как уже было сказано выше, невнятная политика AMD – это, пожалуй, единственный и самый существенный минус. Ведь вы просто не сможете купить такой процессор в рознице. По крайней мере в обычных поставках.