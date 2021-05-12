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Несмотря на то, что криптовалюты ещё очень молоды по меркам финансового мира, там сложилась целая иерархия, во главе которой стоят так называемые Киты. Эти ребята чаще всего мало известны обывателям, ведь они предпочитают оставаться в тени, желая проворачивать свои тёмные делишки без лишней огласки. Однако бывают и такие ситуации, когда известные и авторитетные фигуры в криптомире пытается перетянуть на себя одеяло, получив огромные прибыли на пустом месте. Последним подобным случаем стало сказочное богатство, свалившееся на Виталика Бутерина. Парень ещё недавно считался владельцем состояния в размере 100 миллионов долларов, а после роста цены на Эфир попал в элитный клуб миллиардеров. После этого выяснилось, что он каким-то образом стал владельцем состояния в 13 миллиардов долларов, ведь с чьей-то лёгкой руки мемная криптовалюта Сиба-Ину подросла на несколько тысяч раз за пару недель. В дополнение отметим, что сегодня стали появляться слухи о том, что Виталик избавляется от Догикоинов и Сиба-Ину, что наводит на размышления.

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Но и это далеко не все новости о происходивших странностях 12 мая. Так, стало известно о переводе 20 тысяч Биткоинов на биржу Bitfinex. За какие-то несколько часов неизвестно откуда там появились вначале 8200, после 10 000, а потом ещё 2100 Биткоинов общей стоимостью 1.3 миллиарда долларов. Что ещё более странно, вся криптовалюта прямиком ушла на холодный кошелёк, а значит неизвестный Кит не планирует выводить её, желая сохранить монеты в безопасности.

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Для справки, подобные транзакции случаются не так часто. Из последнего: 7 мая неизвестный вывел с криптобиржи Coinbase 12 300 монет общей стоимостью 700 миллионов. До этого 18 апреля с Binance вывели почти 21 тысячу Биткоинов стоимостью 1.2 миллиарда, что в свою очередь обрушило цену криптовалюты с 60 000 до 51 000 долларов. Ну а эксперты отмечают резкое увеличение адресов, на которых находится больше тысячи монет, что может говорить только о том, что Киты не ожидают снижения стоимости криптовалюты. Поскольку мы не знаем ни владельцев, ни отправителей таких огромных состояний, есть возможность говорить только тенденциях на рынке цифровых денег.