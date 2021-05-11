Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD тянет с выпуском среднебюджетных видеокарт Radeon RX 6000-й серии. Линейка выглядит незавершённой, ведь впереди ещё как минимум три модели: Radeon RX 6600, Radeon RX 6700 и Radeon RX 6600 ХТ. Очевидно, что подобное поведение связано с недостатком графических процессоров, поскольку даже Sony испытывает дефицит и вынуждена ограничивать выпуск новой приставки PlayStation 5. Сегодня в объектив журналистов попали планы ASRock, но надеяться на что-то конкретное не стоит, поскольку у нас нет ни сроков, а спецификации могут оказаться неокончательными.

реклама

Самой бюджетной моделью станет Radeon RX 6600, которая получит 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину, что очень сильно подрежет возможности видеокарты, при этом сама память сможет работать на скорости 16 Гбит/с. Графический процессор оснастят всего 64 Мб Infinity Cache, а размер кристалла зафиксируется на отметке 236 мм2. Примерно такие же показатели у старшей версии – Radeon RX 6600 ХТ. Различия кроются в 192-битном интерфейсе, во всём остальном видеокарты почти равны.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды

А вот Radeon RX 6700 может оказаться куда интереснее. Она получит площадь в 336 мм2, 12 Гб видеопамяти и 96 Мб Infinity Cache. Также известно о 192-битной шине с пропускной способностью 384 Гб/с. Если первые две выполнены на базе графического чипа Navi 23, то последняя уже получит более внушительный Navi 22, а значит сможет претендовать на высокую скорость в играх. Производитель уверяет, что все перечисленные выше решения предназначены для высокопроизводительных игр в разрешении 1080р.

Ожидается, что Radeon RX 6600/ХТ выставят против GeForce RTX 3060, но с ценой до 299 долларов, что только усилит конкуренцию между компаниями. При этом указывается, что видеокарты AMD окажутся быстрее, что принесёт красным дополнительные бонусы в глазах реальных покупателей. В данный момент неясно, о какой конкретно модели идёт речь (старшая или младшая), поэтому данную информацию стоит воспринимать с некоторой долей сомнения. А вот о позиционировании Radeon RX 6700 ничего не известно. Очевидно, что она займёт нишу между GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti, однако во сколько точно может быть оценена видеокарта и какова будет её производительность, пока не сообщается. Также стоит учитывать, что мы вообще ничего не знаем о сроках выхода всех перечисленных выше моделей.

реклама



