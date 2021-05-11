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Gigabyte считается одной из крупнейших компаний, выпускающих огромное количество полупроводниковых изделий. Это и материнские платы, и видеокарты, и ноутбуки, и компьютеры, а также многое другие. Штаб-квартира корпорации находится на острове Тайвань, в то время как немалая часть продукции отдана на откуп ОЕМ-производителям на материковом Китае. В основном это большие заводы, имеющие высокой уровень контроля качества и занимающиеся выпуском контрактной продукции для десятков брендов по всему миру.

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Как оказалось, ребята из Gigabyte не считают подобные предприятия себе равными, прямо заявив о низком качестве продукции на фабриках Китая. Так, сегодня в социальной сети Weibo появились слова представителя Gigabyte, уверяющего, что контрактники в Китае пренебрегают качеством, в то время как заводы на Тайване лучше следят за этими показателями. В сообщении высмеивается подобная продукция, а сами предприятия называются дешёвыми.

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Ясно, что подобные заявления не могли остаться без внимания. Так, спустя какое-то время, на пост обратили внимание пользователи, которые начали высказывать своё мнение на эту тему. На голову Gigabyte посыпались угрозы, а представители компании вскоре удалили сообщение. Увы, было уже поздно, ведь многие новостные агентства Китая опубликовали новость на передовицах. Предугадать реакцию китайцев несложно. Сообщается, что многие ритейлеры уже начали убирать продукцию Gigabyte из ассортимента, а одна из крупных площадок – JD.com отменила даже предзаказы.

Представители Gigabyte уже извинились за свои слова, уверяя, что имели в виду совсем другое. Якобы, их неверно интерпретировали. В этой ситуации возникает вопрос: как можно их было ещё интерпретировать? Всё это уже не важно, ведь мы прекрасно понимаем, что товары вернутся на полки, вот только когда это случится, большой вопрос. Очевидно, что Gigabyte потеряет немалую долю прибыли, а её 20-летняя история работы на китайском рынке оказалась подмочена. Обычно китайские производители относятся к критике спокойно, но в некоторых случаях обидчикам долго припоминают и ошибки. Ознакомиться с текстом сообщения представителей Gigabyte можно здесь.