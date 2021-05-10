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Сегодня тема видеокарт вызывает оскомину, поскольку говорить о них всуе – дело бесполезное. Кому интересны видеокарты, когда их всё равно нельзя купить. На самом деле последнее утверждение в корне неверно, ведь обладая достаточным количеством денег любая видеокарта вам покажется не дороже, чем стаканчик семечек. В любом случае в данный момент мы не будет напрягать вас рассказами о ценах и доступности, остановившись исключительно на оверклокерском вопросе. Должны же в конце концов у нас хоть иногда появляться новости на профильную тему, а не только о криптовалютах.

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Как стало известно, энтузиаст по имени VIK-on умудрился установить на GeForce RTX 2080 Ti 22 Гб видеопамяти. Здесь нужно небольшое отступление. Дело в том, что одной из самых слабых сторон данной видеокарты были те самые 11 Гб памяти, которые мешали флагману расправить крылья. В продаже существовала более мощная модель RTX Tinan с 24 Гб GDDR6, но цена на неё всегда была в 2 раза выше. Теоретически, большое количество видеопамяти должно было сделать обе карты равными по производительности.

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Энтузиаст вооружился паяльной станцией, где-то нашёл ещё 11 Гб видеопамяти GDDR6 и приступил к своему нелёгкому делу. Поскольку в продаже есть профессиональный вариант – Quadro RTX 8000, которая, как и RTX 2080 Ti, основана на графическом чипе TU102, но имеет 48 Гб памяти, донор для прошивки BIOS нашёлся быстро. Пришлось повозиться над тем, чтобы обмануть систему, заставив её поверить, что перед ней не прокачанная RTX 2080 Ti, а обычная Quadro RTX 8000.

К сожалению, такой подход себя не оправдал, поскольку при загрузке ОС начались проблемы, а работоспособность вызывает большие вопросы. По словам энтузиаста, ему всё же удалось добиться того, что GeForce RTX 2080 Ti на 22 Гб начала проходить тесты без ошибок, но это того явно не стоило. Ну а послушать грустную историю восстановления видеокарты можно на видео ниже. Благо автор говорит на русском языке, что позволяет вникнуть в проблему даже тем, кто не понимает иностранную речь.

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