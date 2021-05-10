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Уже несколько лет нам рассказывают о перспективах появления новой оперативной памяти стандарта DDR5. Известно, что самым бюджетным вариантом станет DDR5-4800 МГц, а в разработке находятся и более скоростные варианты. Скорее всего, первые комплекты в составе готовых систем и по отдельности поступят в продажу к концу 2021 года одновременно с запуском процессоров Intel 12-го поколения. Что же, если уже сегодня у вас достаточно денег, то вы можете узнать, что же такое настоящая скорость прямо сегодня.

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Сообщается, что в продажу поступила новая линейка ОЗУ HyperX с тактовыми частотами 5000, 5133 и 5333 МГц. Учтите, что это никакая не DDR5, а самая натуральная DDR4, которую можно поставить в системный блок прямо сейчас. Ясно, что вам потребуется высокопроизводительный процессор и соответствующая материнская плата, поскольку бюджетные чипсеты не потянут ничего быстрее 2666 МГц (с некоторыми исключениями).

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Это одноранговая память, которая поставляется в комплекте из четырёх планок по 8 Гб, основанных на чипах Hynix D-die. Самой быстрой стала модель HyperX DDR4-5333 Predator, получившая тайминги 20-30-30 и потребление 1,6 В. А вот цена на новинку окажется куда выше того, сколько обычно просят за геймерскую оперативку. Так, комплект на 32 Гб оценён в 1245 долларов.

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Два менее скоростных варианта оценены в 995 и 870 долларов (DDR4-5133 и DDR4-5000). Несмотря на то, что на фоне большинства моделей они выглядят внушительно, для настоящих оверклокеров подойдёт только первый вариант с максимальными 5333 МГц. Производитель уточняет, что покупателям подобной продукции потребуется ручная настройка, ведь в обычных условиях суперскоростная ОЗУ превратиться в гадкого утёнка. Скорее всего для раскрытия истинных возможностей вам потребуется 10-ядерный Core i9-10900K или его обновлённая версия Core i9-11900K на 8 ядер. Материнская плата должна быть соответствующая, а значит лучше запастись флагманской платой на базе чипсета 590-й серии. У AMD всё куда проще, ведь с новой памятью справится любой процессор Ryzen 5000-й серии с соответствующей материнской платой Х570.

HyperX сообщает, что все покупатели памяти в линейке Predator получат пожизненную гарантию.