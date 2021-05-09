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Шерше ля фам – журналисты выяснили возможную причину развода Билла Гейтса

История кажется неправдоподобной, но очень интригующей
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Билл Гейтс считается одним из самых обсуждаемых людей на планете. В последнее время Илон Маск основательно перетянул на себя одеяло, а за его словами следят тысячи журналистов со всего мира. Но старина Билл ещё способен генерировать скандалы мирового масштаба. К примеру, около года назад всплыло интервью миллиардера пятилетней давности, в котором он философствует на тему тех или иных опасностей на пути развития нашей цивилизации. Несмотря на общепринятое мнение, что человечеству грозит ядерная война, уже тогда Билл Гейтс заявил, что его больше беспокоит супервирус наподобие Эбола, с высоким процентом смертности. По его словам, если такой вирус появится в Западном мире, то нас ждёт настоящая катастрофа. Как мы могли убедиться, даже 1% смертности превратил наш быт в кошмар, завершению которому нет и края. Так вот, с чьей-то лёгкой руки по миру пошли слухи, что вместо вакцинации старина Билли будет нас чипировать, превратив в своих рабов.

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Казалось, что ничего более громкого, чем эта история уже не случится, пока сам Билл Гейтс не сообщил о решении развестись со своей женой Мелиндой. Если вас интересуют все перипетии семейной жизни Билла, то всё это доступно в Википедии и на сотне других источников, но вот чего там нет, так информации о том, как будет проходить раздел имущества. Дело в том, что пока это тайна за семью печатями, которую ревностно охраняют адвокаты с обеих сторон, но с таким капиталом всё равно не удастся удержать информацию от публичной огласки. Ну а пока в прессе появились любопытные факты, о которых стоит знать.

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По мнению некоторых журналистов, виновницей расставания семьи Гейтсов может оказаться старая любовь Билла – Энн Винблад (железная леди на изображении выше). Дама познакомилась с Биллом за 10 лет до свадьбы с Мелиссой, но так как оба были очень сильно заняты, то вместо реальных встреч проводили виртуальные свидания. К примеру, они ходили на один и тот же фильм, а потом долго разговаривали о своих впечатлениях по телефону. Неясно, почему Билл так и не женился на Энн, но в какой-то момент они приняли решение не связывать себя узами брака, оставаясь на связи всё это время. Да, вы правильно поняли, в свадебном контракте Билла прописан ежегодный совместный отпуск, а также оба иногда проводили вместе выходные в домике Энн. Сегодня 70-летняя дама замужем, но кто знает чем закончится история. Кстати, прежде чем выйти за муж за Мелинду, Билли позвонил Энн, и только после её совета принял окончательное решение. Получается, дама оставалась серым кардиналом в жизни пары всю их семейную жизнь. 

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