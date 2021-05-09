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Самая дорогая беспроводная клавиатура производства Angry Miao доступна в виде NFT-токена

Необычный дизайн и цена в 1600 долларов
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Когда речь заходит о том, какой должна быть клавиатура, мнения пользователей разделяются. Кто-то довольствуется старым корытом с семейством тараканов внутри. Другие – заявляют, что это должна быть исключительно дорогая механика. Есть геймерские варианты и специальные эргономические модели, предназначенные для набора текстов. А бывают и разноцветные, выполненные в стиле популярных фильмов, игр, героев комиксов и анимэ. В некоторых случаях цены на клавиатуры могут опустошить ваш бюджет, ну а скоро в продажу попадёт устройство с рекордной стоимостью в 1600 долларов. 

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Говорить о том, что за 1600 долларов можно собрать мощный компьютер, мы не будем, поскольку это очевидно, но для ценителей уникальных игровых аксессуаров подобная клавиатура станет настоящим подарком. Итак, компания Angry Miao занимается созданием клавиатуры под названием AM HATSU. Дизайнеры уверяют, что черпали вдохновение из популярного сериала «Мир Дикого Запада», а главная идея заключалась в том, чтобы сделать лучшую клавиатуру без оглядки на конечную стоимость. 

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AM HATSU получила сверхнизкую задержку и основана на сразу двух беспроводных протоколах, что обеспечивает совершенно новый опыт, по сравнению с большинством моделей. Клавиатуры разделена на две части, соединённые между собой с помощью низкочастотной связи. Производители уверяют, что долго подбирали правильную форму, идеально подходящую для запястий, препятствуя возникновению болей в суставах. 

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Что любопытно, в клавиатуре используется нетрадиционная раскладка 4х6, что может не понравиться некоторым пользователям. В компании Angry Miao уверены, что после непродолжительного обучения результаты и скорость набора от этого только возрастут. А вот получить клавиатуру сейчас не выйдет. Создатели пошли на необычный эксперимент. Так, пока она находится в разработке, можно купить её в виде уникального цифрового NFT-токена. Ну а через 6 месяцев вам привезут новенькую AM HATSU. Цена вопроса – 1600 долларов. Как только продукция будет готова, можно будет обменять цифровой токен на его физическое воплощение. Всего будет выпущено 100 клавиатур, хотя ещё неизвестно, что в конечном итоге будет дороже: физическая клавиатура или цифровой токен. 

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