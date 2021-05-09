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Многие наши читатели знают о том, что в последние месяцы наблюдается необычный рост шуточной криптовалюты Dogecoin. Монеты уже сделала крупных держателей баснословно богатыми, но всё куда любопытнее, чем может показаться. Дело в том, что Доги – это инфляционная монета, которая отличается от большинства тем, что у неё нет конечного ресурса (прямо как американский доллар печатается в неограниченных количествах). Другими словами, каждый год майнеры получают более 5 миллиардов монет. Для сравнения, всего будет добыто 21 миллион Биткоинов.

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Рост цены Dogecoin связывают с Илоном Маском, который при любом удобном случае рассказывает об её невероятных преимуществах. Вначале он заявил, что купил монет своему сыну, после этого уверял всех, что она станет основной валютой на Марсе, а также неоднократно признавал её лучшим средством для вложения денег. Сегодня ночью, во Илон выступил в роли соведущего на передаче Saturday Night Live. По большей части он рассуждал на общие темы, а также коснулся будущего своих ракет. Всё это без всякого сомнения очень интересно, но нас в данном случае волнует только Dogecoin.

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И вот здесь было проведено настоящее шоу. Так, вначале Илон Маск твёрдо заявил, что Dogecoin – это финансовый инструмент будущего и предрёк ему захват мира. После этого на сцену в честь дня Матери вышла мама Илона, которая в шутку сказала, что ждёт подарка, но надеется, что это будет не Dogecoin. Илон с серьёзным видом подтвердил, что вообще-то в качестве подарка будет именно Dogecoin.

В какой-то момент Майкл Че Кэмпбелл – бессменный ведущий шоу задал Илону Маску прямой вопрос: "Всё это мошенничество?". На что Илон с улыбкой ответил утвердительно. Вообще все, кто владеет английским, могут посмотреть шоу в оригинале. Что до последствий, то рынок тут же отреагировал на слова Илона Маска, ведь шуточная криптовалюта начала резко падать после удара, который он ей неожиданно нанёс. Вполне возможно, уже завтра монетка вернётся в росту, ведь никто не знает, когда миллиардер снова начнёт пиарить её в своих сообщениях на Твиттере.

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На момент написания материала Dogecoin стоил 0.62 доллара, в то время как вечером 8 мая доходил до 0.73 доллара.