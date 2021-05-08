Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 получат 6-нм техпроцесс и продвинутый GPU RDNA 2 Big Navi
На 2022 год у AMD намечено несколько прорывных продуктов, способных упрочить положение красных на рынке. В первую очередь – это новые настольные процессоры, которые получат архитектуру Zen 4 и поддержку оперативной памяти DDR5. Известно, что они будут основаны на 5-нм техпроцессе, что позволит совершить большой скачок в производительности, поскольку два последних поколения соответствовали 7-нм технологическим нормам. В то же время о гибридных процессорах Ryzen 6000-й серии было известно крайне мало. Сегодня ситуации немного прояснилась.
реклама
Сообщается, что APU под названием Rembrandt смогут похвастать мощной графикой RDNA 2 (известный как Big Navi) с 12-ю вычислительным блоками. Это должно обеспечить огромный прорыв в производительности, поскольку текущее поколение основано на старой графической архитектуре Vega. Если перевести эту информацию в реальные цифры, то мы получим до 768 потоковых процессоров, в то время как гибридные камни поколения Cezanne имеют всего 512 потоковых процессоров. Итого: только это увеличит потенциальную скорость на 50%, а ведь есть ещё и архитектурные улучшения.
Как и прежде чипы будет выпускать TSMC, а 6-нм техпроцесс позволит улучшить плотность транзисторов на 20%, что также улучшить энергопотребление и производительность. В данный момент о том, насколько архитектура Zen 3+ будет эффективнее уже существующей Zen 3, до конца не известно. Источники заявляют о поддержке интерфейса PCIe 4 и поддержке памяти DDR5-5200, что, несомненно, понравится любителям сборок «всё в одном», поскольку гибридные процессоры традиционно выигрывают от повышенных тактовых частот оперативной памяти.
Предположительно, новые процессоры должны появится немногим ранее 5-нм настольных камней. Поскольку сегодня TSMC испытывает сильное давление со стороны заказчиков, ожидать анонса в начале года не стоит. Напомним, последнее поколение APU AMD было представлено исключительно для сборщиков ПК и появлялось в рознице по завышенной цене и в ограниченном количестве. Если такая же судьбу ждёт и Ryzen 6000, то говорить о них всерьёз даже не стоит. Это будет значит, что получить действительно мощную интегрированную графику на процессоре удастся далеко не всем желающим, а ведь данная проблема особо актуальна в наше время, когда дефицит видеокарт поднял их отпускную цену в 3 и более раз.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила