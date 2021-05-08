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Кто вообще такой Илон Маск? Как человек с идеями Остапа Бендера умудрился внушить доверие крупным инвесторам, которые много лет спонсировали аттракцион невиданной щедрости под названием Tesla? Вопросов слишком много, но сегодня всё это уже не важно, ведь Илон стал иконой финансовой успешности, занимая почётное второе место среди самых богатых людей планеты. Многие инвесторы тщательно изучают его сообщения в Twitter и только после этого делают выводы о надёжности той или иной компании. Ну а бешеная гонка Догикоина, когда благодаря Илону Маску криптовалюта выросла почти в сто раз, ещё долго будет изучаться в книгах в финансовых заведениях по всему миру.

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И вот в этот самый момент, когда все ждут от Илона Маска новых прогнозов, а инвесторы уже приготовились покупать Догикионы, миллиардер внезапно заявил, что всем нам нужно осторожнее подходить к проблеме криптовалют. Якобы, нужно всё взвесить, прежде чем тратить на криптовалюты свои деньги. Кстати, вчера о том же говорил глава Банка Англии, Эндрю Бейли. По его мнению, покупать криптовалюты нужно только в том случае, если вы готовы потерять все свои деньги. Слышать подобные заявления от представителя регулятора вполне нормально, но светоч цифровых денег ударил по самому святому, ещё раз напомнив, что вложения в криптовалюту неразумны.

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Видео ниже датировано от 7 февраля, где он говорит о потенциале Догикоин, что способствовало росту альткоина. Сегодня Илон Маск считает свои слова шуткой, забывая о резонансе, который они вызывают. Также стоит напомнить, что резкий рост всей криптовалюты связывается с решением Tesla купить Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что позднее часть из них была продана, Илон Маск продолжает уверять, что решение принимал совет директоров автомобильной компании. Отметим, в последнее время Илон сосредоточился на освещении космических полётов, слегка позабыв о Догикоине. Будем надеяться, что он и дальше будет молчать, ведь после резких скачков часто происходит возвращение к прежним позициям, что ведёт к опустошению карманов обычных людей по всему миру.

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