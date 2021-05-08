Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск высказался на тему инвестирования в криптовалюты

Мнение Илона Маска интересует миллионы инвесторов
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Кто вообще такой Илон Маск? Как человек с идеями Остапа Бендера умудрился внушить доверие крупным инвесторам, которые много лет спонсировали аттракцион невиданной щедрости под названием Tesla? Вопросов слишком много, но сегодня всё это уже не важно, ведь Илон стал иконой финансовой успешности, занимая почётное второе место среди самых богатых людей планеты. Многие инвесторы тщательно изучают его сообщения в Twitter и только после этого делают выводы о надёжности той или иной компании. Ну а бешеная гонка Догикоина, когда благодаря Илону Маску криптовалюта выросла почти в сто раз, ещё долго будет изучаться в книгах в финансовых заведениях по всему миру.

реклама

И вот в этот самый момент, когда все ждут от Илона Маска новых прогнозов, а инвесторы уже приготовились покупать Догикионы, миллиардер внезапно заявил, что всем нам нужно осторожнее подходить к проблеме криптовалют. Якобы, нужно всё взвесить, прежде чем тратить на криптовалюты свои деньги. Кстати, вчера о том же говорил глава Банка Англии, Эндрю Бейли. По его мнению, покупать криптовалюты нужно только в том случае, если вы готовы потерять все свои деньги. Слышать подобные заявления от представителя регулятора вполне нормально, но светоч цифровых денег ударил по самому святому, ещё раз напомнив, что вложения в криптовалюту неразумны.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Видео ниже датировано от 7 февраля, где он говорит о потенциале Догикоин, что способствовало росту альткоина. Сегодня Илон Маск считает свои слова шуткой, забывая о резонансе, который они вызывают. Также стоит напомнить, что резкий рост всей криптовалюты связывается с решением Tesla купить Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что позднее часть из них была продана, Илон Маск продолжает уверять, что решение принимал совет директоров автомобильной компании. Отметим, в последнее время Илон сосредоточился на освещении космических полётов, слегка позабыв о Догикоине. Будем надеяться, что он и дальше будет молчать, ведь после резких скачков часто происходит возвращение к прежним позициям, что ведёт к опустошению карманов обычных людей по всему миру. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
+
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
60
Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды
16
Xiaomi назвала 60 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
1
Цена Chia Coin продолжает падать, рыночная доля сокращается, а вложения в фермы могут не окупиться
17
Salad создает суперкомпьютер для майнинга за счет компьютеров игроков
10
Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов
7
Майнинг Chia Coin убивает SSD ёмкостью 512 ГБ за 40 дней, а 1Tb за 3 месяца - Fast Technology
7
SSD обошли по надежности жесткие диски
22
Эксперты сравнили сроки жизни SSD и HDD и назвали оптимальную технологию для хранения данных
7
В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
13
Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12.5
+
В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
10
Epic Games Store раздаёт большой подарочный пакет в World of Warplanes стоимостью $25
5
Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
26
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
86
Добыча криптовалюты ChiaCoin очень быстро убивает SSD
8
Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»
15
TSMC будет производить 5-нм чипы для майнинга
5
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
31
AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) выйдет уже через несколько недель — инсайд
27

Популярные статьи

Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
78
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
36
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
136
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
27
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
+

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
15:39
Груз200? от вашей типа армии и с таким настроем как сейчас, что все косят?. Господи, они реально думают, что если будет военная заварушка РФ введет войска и будет так воевать. Вашу недоармию издалека ...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
Renegade1979
15:38
Где-то в пекле тихо заржали свергнутые фошыские диктаторы Чаушевский, Кадафян, Мусолин и Пугабыч из Зим-бабве, також известной как Снежная Ниггерия. И был еще Баширов, из Судана. Тоже свергли "В Судан...
Twitter позволяет жертвовать деньги при помощи Tip Jar
Anton Ivanovich
15:36
нужно от 600 000 К в среднем лучше сразу закладывать от 1 млн только на память для RAM диска + полностью менять платформу проц 450К + материнка от 1 000 евро. итого такого рода системы с достаточным ...
Добыча криптовалюты ChiaCoin очень быстро убивает SSD
Antichrist
15:31
Отличается, майнинг элемент спекулятмвного куска дерьма, криптовалюты.
Майнинг Chia Coin убивает SSD ёмкостью 512 ГБ за 40 дней, а 1Tb за 3 месяца - Fast Technology
Valva
15:29
А ты не думал, что это просто школьник ворующий уже готовое у ТК и выкладывающий тут, чтобы хоть 500 рублей заработать?
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
wwr222
15:28
Там на твоем ублюдском Утубе 80% тестов херня.Нашел тоже "Лигу справедливости"...
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
rebel-1
15:28
Сисяну опять денежку на новые нары будут собирать? Или тихановской на новую сковородку и мясорубку?
Twitter позволяет жертвовать деньги при помощи Tip Jar
fynjy_2005
15:27
сам бредишь, укропитек. Хз где он был во время янука, но что-то только при укрофашиках ему угрожали смертью. И Шарий никогда не был прорусским, зайди на канал и очнись от бредового сна. Он проходился...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
h2o
15:27
санта барбара какая-то
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
rebel-1
15:27
Ой, вот это вот персонализированная реклама, они всерьез думают что это работает? Выдавать рекламу на основании того, что пользователь вводил в строке поика или произнес слово рядом с телефоном, а мик...
96% пользователей в США не включили отслеживание в iOS 14.5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем