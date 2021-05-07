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За прошедший год с начала пандемии можно констатировать, что доходы обычных граждан по всему миру ощутимо просели. Если где-то убивает, значит крупная сумма обязательно обнаружится в другом месте. Через один абзац вы найдёте любопытные сравнительные данные. Первые соответствуют положению на сегодня по данным Forbes на 31 марта. Вторые щедро разбавлены фактами и также соответствуют положению на 31 марта, но уже за 2020 год. Получается, что мы можем изучить, как шли дела у самых богатых людей в тот момент, когда многие вынуждены были сидеть без работы, закрывать свои компании из-за карантинных ограничений либо отсутствия клиентов.

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Не оказались в убытке и компании, производящие чипы памяти. Известно, что всего три производителя способны выпускать подобную продукцию: Samsung, SK Hynix и Micron (есть ещё несколько китайских, но в мировом масштабе они генерируют меньше 10% чипов). Поскольку в 2020 году компьютеры пережили второе рождение, то нет ничего удивительного, что вся троица находится на подъёме. Своё дело сыграл и дефицит полупроводников, ведь мощности забиты до отказа, а клиенты продолжают просить больше. И вот здесь и возникает соблазн повысить отпускные цены на память.

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2021

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2020

Как сообщается, юрфирма Hagens Berman подала коллективный иск против всех указанных выше компаний с целью доказать манипуляцию цен, что позволило всем выгодоприобретателям получать сверхдоходы. Иск подан 3 мая, а ответчики должны будут доказывать свою правоту в США. Что любопытно, в 2018 году эта же контора подавала аналогичный иск на фоне двукратного роста цен с 2016 по 2017 годов. На тот момент юристы не смогли доказать свою правоту, посмотрим, что будет в 2021.

Кстати, ребята из Hagens Berman – это настоящие акулы, ведь совсем недавно они подали иск против Amazon. Суть проблемы в том, что последняя в 2020 году договорилась с 80% искателями на территории США, попросив их приравнять цены на собственных сайтах к отпускной стоимости таких же товаров на Amazon. В результате наблюдается повышение цен на книги, что бьёт по карману читателей. Чем завершатся оба дела, пока неясно, но сегодня становится очевидно, что крупные компании, вместо того чтобы умерить аппетиты, только повышают цены, ставя всё новые рекорды, а их владельцы зарабатывают десятки миллиардов долларов.