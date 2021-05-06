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Банки в большинстве стран давно перестали быть тихой гаванью для хранения крупных сумм денег, доказать происхождение которых невозможно. Решением может быть попытка спрятать средства в странах с офшорными условиями, где не требуется имя владельца, а несколько компаний могут быть зарегистрированы на бомжа Василия, а в реальности принадлежать крупному олигарху. С появлением криптовалют проблема движения незадокументированных миллионов оказалась решена, а многие полагали, что так будет длиться вечно.

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Долгое время так и было, пока в какой-то момент крупные биржи не начали требовать полную аутентификацию личности. Это значит, что, прежде чем торговать Биткоином, вам потребуется предоставить документ международного образца подтверждающий, что вы - это вы. Мало того, нужно сфотографировать себя по первому запросу, что позволит компьютеру сравнить изображение на документе и с веб-камеры. Ясно, что подобные условия не подходят тем, кто проводит в криптовалюте деньги добытые преступным путём, но большая часть граждан пошла на это, поскольку сами биржи обещали, что информация останется конфиденциальной и не выйдет за пределы финансовой структуры. Как оказалось, ни о чём подобном больше можно не мечтать.

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Сегодня стало известно, что крупная криптовалютная американская биржа Kraken получила так называемый «вызов Джона Доу» от налоговой службы. Документ был подписан Министерством юстиции и обязывает биржу открыть всю информацию о пользователях. Данные должны быть предоставлены за период с 2016 по 2020 год, а ведомство планирует вычислять тех, кто за этот срок умудрился провести транзакции на сумму от 20 000 долларов. Если выяснится, что кто-то из трейдеров, майнеров и держателей криптовалюты получил целую кучу денег, но скрыл их от государства – бедолагу ожидают гигантские штрафы.

Согласно законодательству, получившие выгоду от владения криптовалютами граждане США должны были заплатить с них налоги. Поскольку даже за 2020 год сроки заполнения декларации уже прошли, то майнеры могут только попытаться в добровольном порядке прийти с повинной. Остальные уже сегодня должны готовиться оплатить налоги и штрафы. Добро пожаловать в новый мир. Кстати, ранее биржа Coinbase уже приступила к сотрудничеству с налоговиками.