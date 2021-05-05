Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

11-е поколение процессоров Intel не стало откровением. Никто не обещал больших прорывов, а многие геймеры ждут уже несколько лет, когда смогут сменить свой старый камень на базе 14-нм техпроцесса на современный чип с поддержкой DDR5. Увы, пока мечтать о переходе на 7-нм техпроцесс слишком рано, ведь только к концу текущего года Intel сможет выйти на 10-нм техпроцесс, но в любом случае нас ожидает множество нововведений. К примеру, в рамках Alder Lake-S состоится полноценный переход на интерфейс PCIE 5. Это может показаться странным, ведь буквально недавно начала внедряться поддержка PCIE 4, в то время как большая часть пользовательских накопителей соответствует стандарту третьего поколения.

реклама

О DDR5 было написано выше, но, как сообщают журналисты издания Fast Technology, Intel и здесь приготовила нам неприятный сюрприз. Прежде всего успокоим тех, кто планирует купить флагманский процессор Core i9 вместе с материнской платой на чипсете Z690. Вам ничего не грозит, поддержка PCIE 5 и DDR5 гарантированы, так же как и максимальные 8 больших ядер Golden Cove и 8 меленьких – Gracemont. А вот тем, кто рассчитывает въехать в новое поколение на среднебюджетных камнях придётся выбирать: либо довольствоваться поддержкой PCIE 4 на пару с DDR4, либо потратиться на процессор серии Core i7 и выше. О том, будут ли другие чипсеты 600-й серии поддерживать PCIE 5 и DDR5, ничего пока не известно.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Сообщается, что с высокой долей вероятности, только эти процессоры получат поддержку скоростных протоколов. Это не значит, что Core i5 будут значительно медленнее, просто в 12-м поколении поддержка более современных технологий может стать премиальной, а уже в рамках 13-го поколения (Raptor Lake) прийти и в бюджетный сектор. Пока стоит воспринимать эту информацию с определённым скепсисом, поскольку у нас нет официального подтверждения данных, но, чаще всего, ранние утечки оказываются верны, особенно те, которые касаются подобных деталей.

реклама

Напомним, выход Alder Lake-S ожидается в 4 квартале 2021 года. Есть все основания предполагать, что анонс состоится в 3 квартале, в то время как массовый покупатель получит доступ к живым камням только к концу года. Даже бюджетные процессоры потребуют новый сокет LGA1700, поэтому очень уж сэкономить не выйдет.