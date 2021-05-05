Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры Intel Alder Lake Core i5 и Core i3 могут остаться без поддержки PCIE 5 и DDR5

Пока хороших новостей относительно нового поколения процессоров Intel Alder Lake не так много
[ ] для раздела Блоги
10
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

11-е поколение процессоров Intel не стало откровением. Никто не обещал больших прорывов, а многие геймеры ждут уже несколько лет, когда смогут сменить свой старый камень на базе 14-нм техпроцесса на современный чип с поддержкой DDR5. Увы, пока мечтать о переходе на 7-нм техпроцесс слишком рано, ведь только к концу текущего года Intel сможет выйти на 10-нм техпроцесс, но в любом случае нас ожидает множество нововведений. К примеру, в рамках Alder Lake-S состоится полноценный переход на интерфейс PCIE 5. Это может показаться странным, ведь буквально недавно начала внедряться поддержка PCIE 4, в то время как большая часть пользовательских накопителей соответствует стандарту третьего поколения.

реклама

О DDR5 было написано выше, но, как сообщают журналисты издания Fast Technology, Intel и здесь приготовила нам неприятный сюрприз. Прежде всего успокоим тех, кто планирует купить флагманский процессор Core i9 вместе с материнской платой на чипсете Z690. Вам ничего не грозит, поддержка PCIE 5 и DDR5 гарантированы, так же как и максимальные 8 больших ядер Golden Cove и 8 меленьких – Gracemont. А вот тем, кто рассчитывает въехать в новое поколение на среднебюджетных камнях придётся выбирать: либо довольствоваться поддержкой PCIE 4 на пару с DDR4, либо потратиться на процессор серии Core i7 и выше. О том, будут ли другие чипсеты 600-й серии поддерживать PCIE 5 и DDR5, ничего пока не известно. 

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Сообщается, что с высокой долей вероятности, только эти процессоры получат поддержку скоростных протоколов. Это не значит, что Core i5 будут значительно медленнее, просто в 12-м поколении поддержка более современных технологий может стать премиальной, а уже в рамках 13-го поколения (Raptor Lake) прийти и в бюджетный сектор. Пока стоит воспринимать эту информацию с определённым скепсисом, поскольку у нас нет официального подтверждения данных, но, чаще всего, ранние утечки оказываются верны, особенно те, которые касаются подобных деталей.

реклама

Напомним, выход Alder Lake-S ожидается в 4 квартале 2021 года. Есть все основания предполагать, что анонс состоится в 3 квартале, в то время как массовый покупатель получит доступ к живым камням только к концу года. Даже бюджетные процессоры потребуют новый сокет LGA1700, поэтому очень уж сэкономить не выйдет. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
37
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
46
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
24
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
28

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 28
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 104 актуальных аппарата 2017-2021 годов
13
NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа
47
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
105
Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах
95
54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
5
Добыча Chia Coin оказалась в несколько раз выгоднее Эфира, а цены на SSD будут расти – Tomshardware
51
MIUI 13 будет выпущена 25 июня для 80 смартфонов Xiaomi
3
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
75
Первые партии чипов NVIDIA с улучшенным ограничителем хешрейта при майнинге отправлены партнёрам
33
После 27 лет брака Билл Гейтс снова станет холостяком
37
Рост курса Эфириума до $3500 привёл к рекордным потерям инвесторов в размере $530 миллионов
19
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 и ещё 21 смартфон Xiaomi не получат прошивку MIUI 13
3
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
17
Microsoft повысила производительность ПК и решила проблему с загрузкой CPU в новом патче Windows 10
3
Инсайдеры назвали сроки выхода Grand Theft Auto VI и наиболее вероятную причину задержки до 2024 г
6
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
34
RockStar Games рассматривали выход GTA VI в 2023 году
8
Бесплатные раздачи в Epic Games Store обходятся в миллионы долларов, но почти не приносят прибыли
12
Новое поколение графических карт Nvidia Lovelace выйдет в 2022 году
26
Флагманский AMD Navi 31 будет в три раза быстрее Navi 21
34

Популярные статьи

Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
31
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
71
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Основные конкуренты Ethereum
7
Токен - что это такое простыми словами
10
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
29
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
3
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
37
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Сейчас обсуждают

Собаки на Zen'е
17:29
Если i5 будет ставить раком все красные поделки в играх, как в старые добрые, то вообще пох на DDR5, которая, к тому же, будет ещё и дорогая.
Процессоры Intel Alder Lake Core i5 и Core i3 могут остаться без поддержки PCIE 5 и DDR5
Simon Crebbs
17:28
Опять тест ни о чём. Взяты какие-то непонятные игры, вторая вообще в раннем доступе висит до сих пор, то-есть там даже малейшей оптимизацией не пахнет. Понятно одно: чем больше памяти, тем лучше. Но д...
RTX 3090 сравнили с RTX A6000 в играх: видеокарта за 540 000 рублей уступает видеокарте за 136 000
Foxter
17:27
Биомусор, это фанатики, причём любой компании. Не только интела
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
DarkShaman
17:25
В былые времена подобный треш шел бонусом к новой видеокарте. Сейчас ни видеокарт, ни игр.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Foxter
17:25
Что за фейк ты мне скинул?! Этим можешь своим братьям имбицилами мозги пудрить.
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
ragnar
17:25
Проще пс5 купить
Процессоры AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 4 выйдут в четвертом квартале 2022 года
DarkShaman
17:24
Извини, но ты не пробовал работать, а не лежать на диване ? 250 был куплен еще в 2014м
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
warmuza
17:22
Что значит "если будет стоить"? Цена известна ещё с февраля = 3499 рублей в стиме. Физических версий в России не будет.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
warmuza
17:20
Дал бох 250, даст и 500. Но 120 это уже не серьёзно.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Simon Crebbs
17:19
Это порт, а не новая игра. МЕ - тоже, но там как бы ремастер.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем