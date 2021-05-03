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Начнём с теории: каждый твердотельный накопитель имеет показатель TBW, определяющий максимальное количество информации, которое можно записать на SSD. Сегодня даже для дисков на 256 Гб это значение установлено на отметку 200 Тб (терабайт) и выше, что гарантирует долгую жизнь вашему накопителю если вы используете его в качестве системного диска. Фактически, записать такой объём можно только при использовании SSD в качестве сервера, куда будут идти постоянные обращения, и где разместятся десятки сайтов. Однако, подобные продукты имеют абсолютно другой уровень TBW (и соответствующую цену), поэтому их владельцы прекрасно понимают, на что идут.

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На самом деле 200 Тб – это настолько много, что 99% покупателям твердотельных накопителей вообще не стоит волноваться. Предположим, ваша работа предполагает обработку больших объёмов данных. К примеру, вам каким-то чудом удастся в одном из редакторов видео перезаписать 100 Гб в сутки. Это значит, что за 10 дней вы израсходуете ресурс в 1 Тб, за 100 дней в 10 Тб и только за 2000 суток непрерывной перезаписи достигнете предела в 200 Тб. Мало-кто дома так активно напрягает свой SSD, а, скорее всего, таких трудоголиков можно пересчитать по пальцам. Как оказалось, чтобы убить накопитель, вообще ничего не нужно перезаписывать, ведь за вас всё сделает самый лучший процессор на планете – Apple M1.

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Удивительно, но специалисты яблочной компании уверяют, что есть сценарии работы камушка, при которых система будет генерировать 682 Гб в сутки. Неясно, с какого потолка взяты данные, но они есть, а путём несложных подсчётов (эксперты уверяют, что ресурс SSD на новых ноутбуках Apple составляет 233 TBW) мы получаем 11 месяцев, после чего вам придётся обращаться в сервис-центр с целью замены недешёвого накопителя.

Это может показаться странным, но процессор Apple M1 расходует ресурс накопителя в 20 раз быстрее своего конкурента из лагеря Intel. Эксперты уверяют, что проблема кроется в ошибке macOS Big Sur, из-за чего происходит сохранение больших объёмов данных. Кроме того, есть мнение, что это специфика процессора M1, а значит поделать ничего нельзя. Отметим, что речь идёт о наихудшем сценарии, вот только мы не знаем, что вообще такое – худший сценарий, а значит нужны дополнительные измерения, которых, увы, автор оригинального материала не проводил.

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