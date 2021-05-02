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В последние месяцы эксперты констатируют резкое уменьшение количества ферм в Китае. Отмечается, что майнеры не только не хотят размещать новые мощности на территории страны Восходящего солнца, но и по мере возможности выводят оборудование в соседние регионы. Проблем здесь несколько, начиная с неопределённого положения криптовалюты, когда власти могут в любой момент установить драконовские меры к шахтёрам, до скорого появления цифрового юаня. Если с первым фактором всё кажется логичным, ведь правительство Китая явно не симпатизирует майнерам, то второй вызывает дискуссии, ведь пока нет ни сроков вывода цифрового юаня в массы, ни даже решимости это сделать.

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Пока сложно назвать регионы, которые станут преемниками Китая, поскольку многие крупные компании предпочитают диверсифицировать свой портфель. Сегодня в прессе всё больше говорят о выводе мощностей по добыче цифровых денег в Иран, который пока приветствует всех шахтёров на своей территории. Можно было бы предположить, что у майнеров наблюдаются проблемы, ведь их буквально выселяют из Турции, где владение криптовалютами стало сродни мошенничеству в финансовой сфере. Но нет, у ребят всё отлично, монетки капают, а деньги добываются на чём-угодно, от утюгов, до игровых приставок.

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Согласно данным The Block, апрель стал одним из самых лучших месяцев в истории криптодобычи. Так, общий доход всех майнеров Биткоина составил 1.7 миллиарда доллара, что уступает только показателям марта, когда эта цифра была зафиксирована на отметке в 1.75 миллиарда. Драйвером роста была высокая цена на Биткоин, когда он стоил немногим меньше 65 тысяч долларов, а также крайне высокая среднемесячная цена. Последнее было обусловлено незначительными перепадами и относительной стабильностью, когда криптовалюта опускалась на несколько дней.

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Немалый вклад в доходы шахтёров внесла крайне высокая комиссия, достигавшая в апреле 62.7 доллара. Только лишь этот фактор позволил майнерам заработать 247 миллионов долларов, или 14.5% от общей прибыли. Стоит уточнить, что ранее такие высокие комиссии наблюдались только в конце 2017 года и продлились несколько месяцев. Сегодня нет никаких фундаментальных оснований полагать, что Биткоин может резко обрушиться, но в 2017 году многие говорили точно также.