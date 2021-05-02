3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
Игра Cyberpunk 2077 явно не справилась со своими задачами. Игровой мир скучный, а персонажи не цепляют. Истории не выглядят глубокими, а мир не кажется живым. Большая часть квестов примитивны, а возвращаться в Night City после прохождения нет никакого смысла, ведь здесь вас не ждут новые повороты сюжета, а финал зависит от одного единственного решения. И это мы даже не упоминали проблем с графикой и оптимизацией, которые спустя четыре с половиной месяца почти не улучшились. И вот здесь самое время вспомнить Ведьмак 3 – игру, в которой все озвученные выше элементы проработаны до мельчайших деталей, а любой незначительный квест в затерянной деревне может стать откровением, с борьбой между добром и злом, вынуждающей вас делать сложный моральный выбор. Что же, даже если Ведьмак 3 кажется идеальным, всегда есть возможность его улучшить. Сегодня мы изучим 3 любопытных мода, которые позволят вам взглянуть на легендарную игру по-новому.
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Loot In Combat с виду ничем не выделяется из толпы однообразных модов, вот только его уникальность в том, что вы больше не будите забивать сотни бесполезных мелких монстров, пытаясь выбить из них нужный ингредиент. После установки модификации вам стоит только навести курсор на монстра, что позволит вам увидеть лут, который с него выпадает. Удобно и безопасно, ведь иногда приходится добывать полезные материалы с высокоуровневых тварей, охотится на которых не так уж и легко.
Random Encounters Reworked генерирует бесконечное количество квестов, позволяющих начать охоту на мощных монстров по всему игровому миру. Теперь нет проблем с добычей редких ресурсов и получением денег, ведь контракты щедро дают чуть ли не все местные жители. Вам точно понравится, ведь здесь будут даже существа, которые ранее попадалась в одном экземпляре. Ну а в тандеме с прошлым модом дела пойдут ещё быстрее.
A Night to Remember – это целая цепочка квестов, созданных фанатами. Здесь вам и озвучка и продуманный сюжет и многое другое. Вы увидите новые приключения главных героев после завершения основной линии Blood & Wine. Автор рекомендует достичь 50 уровня, а также основательно вооружиться. Не стоит рассчитывать на десятки часов, но новые квесте действительно уникальны и способны вернуть вас в мир Ведьмака на пару вечеров.
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