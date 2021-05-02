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Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark

Что купить когда денег мало, а играть хочется? Давайте разбираться
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Пока майнеры пытаются взять кредит на новую ферму, а геймеры с кошельками, набитыми долларами под завязку, покупают дорогие видеокарты, обычным пользователям ничего не остаётся кроме как мечтать о скоростной игровой карточке. О чём можно говорить, если даже GeForce RTX 3060 стоит немыслимые 90 000 рублей, что в три с половиной раза дороже рекомендованной производителем цены. А ведь речь не о самой скоростной модели, которая выдаёт в любой игре 200 кадров в секунду в разрешении 4К. RTX 3060 ничем не примечательная карта, которая пока тянет 2К, но по факту рекомендуется для 1080, где она будет радовать своего владельца ещё года три. В сложившейся ситуации всерьёз думать о покупке чего-то более мощного нет никакой возможности, ведь цены на RTX 3080 стартуют с 262 тысяч рублей (3.5 раза дороже).

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Что остаётся простым смертным? Не играть – глупо, ведь каждый месяц выходит множество достойных проектов (ретрограды и любители старины могут играть на встройке в Fallout 1997 года). Снизить настройки до минимума – не вариант, ведь тогда любая новая игра становится серой, деградируя до уровня середнячков 2000-х годов. И вот здесь нас может выручить только вторичный рынок. Здесь важно уточнить, что есть высокая вероятность попасть на видеокарту после майнинга. Если вы пошли третьим путём, убедитесь, что перед вами полностью живая модель, а не высохший урюк, который добыл больше долларов, чем вы получаете заработной платы за год. Также стоит обращать внимание на продавца, ведь многие пытаются обмануть ближнего своего, объясняя это тем, что жизнь тяжёлая, а мир жесток. Сегодня мы оценим производительность нескольких видеокарт с вторичного рынка: 

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  • GeForce GTX 1050 Ti
  • Radeon RX 570
  • GeForce GTX 1650 Super
  • Radeon RX 580

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Тестирование проводили ребята с канала Benchmark, а игры самые новые, ведь вы покупаете рабочую лошадку для 1080р, но пытаетесь не разориться, поставив семейный бюджет на паузу. Здесь вам и Hitman 3, и Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion, и Red Dead Redemption 2, а также ряд другие проектов. Давайте оценим производительность видеокарт и выберем победителя. 


Как видите, явным аутсайдером стала GeForce GTX 1050 Ti. Видеокарта ещё способна вытягивать игры на средних с просадками fps до 30 и ниже, и при хорошей цене может стать верной подругой любителю онлайн игр, в том числе популярных танков и шутеров. Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super держатся неплохо, а значит здесь всё зависит от ресурса видеокарты и цены. Ну а бесспорным лидером становится Radeon RX 580. Она не только стабильно вытягивает все игры выше, чем 60 fps, но и способна во многих проектах работать на максимальных настройках графики, чего другим участницам, увы, не дано. 


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