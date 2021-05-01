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В 2018 году появилась информация о невиданной по масштабам дыре в процессорах Intel под названием Spectre. Проблема оказалась столь серьёзной, что её решение потребовало срочных мер, а в прессе долго обсуждали, насколько сильно новая заплатка замедляет процессоры, ведь в группе риска оказались все камни, выпущенные после 2011 года. На самом деле обычным пользователям было волноваться незачем, ведь потенциальный интерес хакеров состоял во взломе аэропортов, крупных банков и других ключевых структур, которые являются критическим в масштабах одной страны и даже планеты.

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Через какое-то время был создан почти идеальный патч, позволивший закрыть брешь без ощутимого снижения скорости процессоров. Как оказалось, Spectre – это только цветочки, ведь не так давно была обнаружена ещё более агрессивная атака, остановить которую будет гораздо сложнее. Получить больше информации о новой дыре во всех процессорах Intel и AMD можно в данном материале. Там не так много подробностей, но любители технической части смогут всё же удовлетворить свой аппетит. Мы же отметим, что на этот раз процессоры красной команды в деле и подвергаются не меньшему риску, чем их синие коллеги.

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На самом деле закрыть дыру не сложно, ведь Spectre получил свою заплатку LFENCE и перестал быть угрозой, вот только в этот раз любые попытки заблокировать чёрный ход обернуться ощутимой потерей производительности. Возможно, обладатели Core i9-10900К и не почувствуют снижения скорости своего 8-ядерного монстра, но владельцы старых камней 2021 года точно будут вынуждены от них отказаться в пользу более продвинутых чипов.

Пока нет ни решения проблемы, ни публикации технических подробностей, которые бы позволили оценить реальную опасность. В то же время уже сейчас можно отметить, что владельцам домашних ПК не стоит волноваться, ведь методиках взлома крайне дорогостоящая и будет (если будет) задействована только для дестабилизации работы конкурентов или для извлечения прибыли. Это значит, что в момент выхода заплатки лучше отключить её получение на своих компьютерах, что позволит оставаться в относительной безопасности без вреда для производительности.

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Учёные, обнаружившие уязвимость, обещают дать больше данных в самое ближайшее время. Пока над проблемой работают инженеры Intel и AMD. Возможно, попытки избежать падения производительности ищет Microsoft, а вот даже приблизительных сроков выхода заплатки для Windows 10 нет.