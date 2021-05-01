Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая уязвимость в процессорах Intel и AMD оказалась опаснее Spectre, а заплатка замедляет систему

Блокировка новой атаки приведёт к снижению производительности процессоров
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В 2018 году появилась информация о невиданной по масштабам дыре в процессорах Intel под названием Spectre. Проблема оказалась столь серьёзной, что её решение потребовало срочных мер, а в прессе долго обсуждали, насколько сильно новая заплатка замедляет процессоры, ведь в группе риска оказались все камни, выпущенные после 2011 года. На самом деле обычным пользователям было волноваться незачем, ведь потенциальный интерес хакеров состоял во взломе аэропортов, крупных банков и других ключевых структур, которые являются критическим в масштабах одной страны и даже планеты. 

реклама

Через какое-то время был создан почти идеальный патч, позволивший закрыть брешь без ощутимого снижения скорости процессоров. Как оказалось, Spectre – это только цветочки, ведь не так давно была обнаружена ещё более агрессивная атака, остановить которую будет гораздо сложнее. Получить больше информации о новой дыре во всех процессорах Intel и AMD можно в данном материале. Там не так много подробностей, но любители технической части смогут всё же удовлетворить свой аппетит. Мы же отметим, что на этот раз процессоры красной команды в деле и подвергаются не меньшему риску, чем их синие коллеги.

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

На самом деле закрыть дыру не сложно, ведь Spectre получил свою заплатку LFENCE и перестал быть угрозой, вот только в этот раз любые попытки заблокировать чёрный ход обернуться ощутимой потерей производительности. Возможно, обладатели Core i9-10900К и не почувствуют снижения скорости своего 8-ядерного монстра, но владельцы старых камней 2021 года точно будут вынуждены от них отказаться в пользу более продвинутых чипов. 

Пока нет ни решения проблемы, ни публикации технических подробностей, которые бы позволили оценить реальную опасность. В то же время уже сейчас можно отметить, что владельцам домашних ПК не стоит волноваться, ведь методиках взлома крайне дорогостоящая и будет (если будет) задействована только для дестабилизации работы конкурентов или для извлечения прибыли. Это значит, что в момент выхода заплатки лучше отключить её получение на своих компьютерах, что позволит оставаться в относительной безопасности без вреда для производительности. 

реклама

Учёные, обнаружившие уязвимость, обещают дать больше данных в самое ближайшее время. Пока над проблемой работают инженеры Intel и AMD. Возможно, попытки избежать падения производительности ищет Microsoft, а вот даже приблизительных сроков выхода заплатки для Windows 10 нет. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
13
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
32
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
22
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
24

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 136
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
23 апреля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
152
15 смартфонов Xiaomi и Redmi лишились сервисов Google
5
24 смартфонам Xiaomi стала доступна новая стабильная MIUI 12
+
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё несколько смартфонов вышли из строя после получения MIUI 12.5
1
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
115
NVIDIA перезапускает свою кампанию по ограничению майнинга на видеокартах серии GeForce RTX 30
14
Предварительный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2021
1
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
47
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
53
Майнеры Chia Coin могут вызвать дефицит ОЗУ, поскольку она может ускорять добычу криптовалюты
23
Объем сети криптовалюты Chia Network приблизился к 1250 пебибайтам
16
Сервисы Google вернулись на смартфоны Huawei
5
В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%
+
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
24
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения, оценки пока удручают
8
Эфириум поставил очередной рекорд и уже к концу года может пробить 5000 долларов – аналитики РБК
9
Производители SSD могут отказать в гарантии если накопитель будет майнить криптовалюту Chia Coin
4
Видеокарты Colorfire возвращаются на рынок с GPU NVIDIA Turing
7
В сети появились изображения 72 ядерного процессора Intel Sapphire Rapids
8
Видеокарты NVIDIA RTX 40 выйдут не раньше четвертого квартала 2022 года
34

Популярные статьи

Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
45
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
9
Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
13
Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
17:49
В данном ролике мы увидели, как какие-то криворукие стелс использовать совсем не умеют и постоянно огребают за это. В целом задумка интересная, но если будет очередная ММО-песочница с однообразными ло...
8 минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена, где нужно обкрадывать богатых и кормить бедных
Foxter
17:47
Я про то что происходит на данный момент.
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
Malfoi
17:47
восьмиядерный 10900K, старые процы 2021 года. Автор, ты в школе учился, времена и предлоги знаешь?
Новая уязвимость в процессорах Intel и AMD оказалась опаснее Spectre, а заплатка замедляет систему
Вова Огонь
17:42
Она не жадная, просто ты нищий.
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
Maxim Machulka
17:41
Мдя, всего 30% загрузка проца при 50 вкладках 🤣. На древнем Haswell при 100 вкладках такого не увидишь в "убитом" сейчас огнелисе. На ведроиде он был неплох ... пока у разрабов не возникла идея помен...
Американские стартаперы создали облачный сверхбыстрый браузер
N1ghtwish
17:38
Не вытянет, т.к. процессора не хватит.
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
A_K_
17:37
Тут Лизу можно понять. Скоро обещают Адлер с DDR5 и PCI-E 5.0, и в это время выводить что-то на AM4, пусть может и быстрее Адлера, но с DDR4 и PCI-E 4. Это было бы шаг назад и потеря лидерства.
AMD отказалась от выпуска 6-нм Ryzen 6000 и сразу перейдёт на 5-нм Ryzen 7000 Raphael
Meloz
17:37
Заглот(
AMD отказалась от выпуска 6-нм Ryzen 6000 и сразу перейдёт на 5-нм Ryzen 7000 Raphael
Александр Дедок
17:36
серию а забыли(тот жа а8-9600), так что 4
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
GeodE
17:35
Зачем? Когда отработает своё - всё равно геймеру продавать)
Выпущена кастомная видеокарта GeForce RTX 3080 в дизайне Overwatch
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем