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Время от времени NVIDIA выпускает уникальные в дизайнерском плане продукты. На самом деле видеокарты мало чем отличаются от стандартных Founders Edition, но подкупают внешним видом, который приводит потенциальных владельцев в восторг. Пожалуй, самой известной моделью последних лет была GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077. Она вышла задолго до официальных продаж игры и была создана в ограниченном количестве не более 99 единиц. Мало того, она так и не поступала в продажу и разошлась модератором официальных форумов и нескольким счастливчикам, принимавшим участие в различных конкурсах по всему миру. Сегодня ажиотаж от желания обладать такой картой сошёл на нет, но первые месяцы на аукционах засветилось несколько видеокарт стоимостью в 6000 долларов.

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Чуть позднее один экземпляр GeForce RTX 3080 в кастомном дизайне Cyberpunk 2077 был разыгран в одном из конкурсов на сайте Bilibiliy, но о судьбе видеокарты ничего не известно. Вполне возможно, её владелец даже не открывал коробку, что позволит ему через несколько лет продать лот в десятки раз дороже его оригинальной стоимости. Добрую традицию решило продолжить отделение NVIDIA GeForce China, представив ещё одну GeForce RTX 3080 в игровом стиле. На этот раз решено было остановиться на Overwatch.

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Видеокарта принадлежит к серии Founders Edition, а никаких изменений со штатной системой охлаждение произведено не было. Отличия заметны в дизайне, а сама карта окрашена в яркий золотой оттенок, с изображением Трейсер на тыльной стороне. Информации о том, кто станет счастливым владельцем такой видеокарты, нет. Возможно, это будет участник одного из многочисленных турниров, которые проводятся в Китае по игре Overwatch. Ниже можно как следует рассмотреть все составные части видеокарты, что, кстати, случается довольно редко, ведь подобные шаги нарушают гарантию. Это значит, что даже тестеры на Ютуб предпочитают не заглядывать под кулер.

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Также нет информации о тактовых частотах и энергопотреблении. Будет логичным предложить, что все характеристики соответствуют номинальным. Дополнительно сообщается, что в создании видеокарты участвовали представители программы GeForce Garage, которые потрудились над всеми кастомными моделями NVIDIA.

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