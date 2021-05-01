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С выходом процессоров Ryzen 5000, производители материнских плат оказались перед сложным выбором. С одной стороны находятся недовольные клиенты, которые хотят получать поддержку как можно дольше. С другой – разместилась AMD, пытающаяся всеми силами продвигать продажи новых плат на чипсетах 500-й серии. Ну и не стоит забывать о желаниях самих производителей, ведь они и сами не против заработать денег на продаже новой продукции. Это значит, что бедолагам нужно балансировать, пытаясь обеспечить такие условия, которые устроят абсолютно всех. Очевидно, что в этом случае не обойтись без компромиссов, о чём мы и поговорим.

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Дело в том, что даже материнские платы на чипсетах 400-й серии (В450, Х470) до сих пор получили лишь бета-версию BIOS с поддержкой процессоров Ryzen 5000. Таким образом AMD предоставила решать судьбу 400-го поколения на откуп каждого производителя и больше не планирует выпускать новые обновления. Отметим, что абсолютное большинство партнёров AMD интегрировало поддержку в свои прошивки, пойдя на уступки клиентам, но судьба 300-й серии оставалась неясна. Сегодня в прессу попали секретные данные, проливающие свет на данную проблему.

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Давайте вначале ознакомимся с любопытным письмом, в котором указывается, что ASRock попыталась организовать поддержку процессоров Ryzen 5000 на старом чипсете X370. Удивительно, но AMD категорически против подобных шагов и настоятельно просит всех партнёров не выпускать даже бета-версий BIOS для материнских плат 300-й серии. Что же, долгое время мы гадали, почему жадные производители не желают идти на уступки пользователям, в то время как вся вина за происходящее оказалась на ребятах из красной команды.

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Если отталкиваться от ранних заявлений AMD, то вся серия материнских плат на сокете АМ4 (даже А320) должна была поддерживаться до 2020 года включительно. Процессоры Ryzen 5000 вышли в 2020, а значит нет никаких оснований отказывать владельцам плат на чипсете Х370. Кстати, эксперты уверяют, что любые платы на таком чипсете могут с лёгкостью поддерживать самые прожорливые камни Ryzen 5000. В бюджетных придётся отказаться от поддержки процессоров Ryzen первого и второго поколения, но это уже выбор каждого пользователя. Ну и всё вышеописанное означает только одно: поддержки процессоров на чипсетах 300-й серии не будет.