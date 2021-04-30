HUAWEI завершила официальную рассылку прошивки EMUI 11 в РФ для 25 актуальных смартфонов
Несколько дней назад на крупном портале Huaweicentral, отслеживающем все новости, происходящие со смартфонами HUAWEI, появились окончательные данные о смартфонах, которые получат и получили прошивку EMUI 11 по всему миру. Поскольку нас с вами интересует отечественный рынок, мы опустим Африку, Азию и другие регионы. И вот здесь нас ждёт главный сюрприз, ведь согласно официальным заявлениям, Россия стала одной из первых стран, в которой разворачивание новой прошивки оказалось уже завершено. Отметим, что в Китае это случилось куда раньше, но в Западной Европе многие флагманы только начали получать доступ к стабильной версии EMUI 11.
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Радует то, что смартфонов оказалось так много, но это также значит, что многие аппараты, выпущенные в 2020 году, действительно не получат обновлений. Подобная информация курсирует давно, но инсайдеры до последнего советовали относиться к ней как слухам, полагая, что китайский производитель тайно готовит прошивку. Сейчас очевидно, что без обновления останется множество аппаратов: Huawei P40 Lite 5G, вся пятая серия Nova, а также поголовно все смартфоны серии Enjoy и это далеко не конец списка. Предполагается, что у владельцев данных смартфонов есть шанс получить новую HarmonyOS, но пока это также слухи, а точных сроков рассылки операционки собственного производства пока нет.
В ещё более в плачевном состоянии телефоны суббренда Honor. Многие не получат вообще никакой прошивки, а мечтать о HarmonyOS не приходится, ведь теперь там новый владелец. Отметим, что не все из указанных ниже телефонов получили EMUI 11 в РФ, поскольку некоторые никогда сюда официально не поставлялись. Однако, для них вышла собственная версия прошивки в других регионах. Ещё раз повторяем, что рассылка завершена, если на вашем тиофене до сих пор нет обновления, и он указан в списке, ищите проблему со своей стороны.
- Huawei P40 Pro
- Huawei P30 Pro New Edition
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X (4G)
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 7
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 X (5G)
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Nova 5T
- Huawei Mate 30 RS Porsche design
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Nova 7 Pro
- Huawei Mate 20 Porsche RS
- Huawei P40
- Huawei Mate X
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 5G
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