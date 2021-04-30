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Первые сообщения о разработке продолжения легендарной серии S.T.A.L.K.E.R. появились так давно, что сегодня даже не вспомнишь, было ли это обычной первоапрельской шуткой, или ребята из GSC Game World действительно что-то планировали. Судя по тому, что первые годя нам показывали разработчики, кроме нескольких текстур с батоном и рендером непонятной местности у них ничего не было. Несмотря на это фанатская база преданно ждала новостей. В какой-то момент проект обрёл новую жизнь, а готовая S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу уже в 2021 году (скорее всего). Особый вклад в дело возрождения серии внесла Microsoft, обладающая безлимитным бюджетом, что позволяет ей иногда делать добрые дела.

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Пока неясно каким будет проект, ведь мы, по сути, не видели ничего действительно впечатляющего, но это не повод подвергать сомнению способности команды выпустить действительно впечатляющий проект. Не так давно стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 окажется эксклюзивом для консоли Xbox Series X (а также младшей серии S). Неясно, смогут ли к ней получить доступ пользователи персональных компьютеров, но пока есть информация о выходе игры сразу в сервисе Game Pass.

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Отвечая на вопрос журналистов, представитель GSC Game World ещё раз заявил, что планов по переносу игры на PlayStation 5 нет. Причины такого решения не поясняются, а сами разработчики уверяют, что Microsoft сделала им предложение, от которого было глупо отказываться. Вполне вероятно, что одним из условий и была невозможность выпуска на приставку Sony.

Из последних фактов можно отметить наличие в S.T.A.L.K.E.R. 2 полноценной трассировки лучей с невероятными 120 fps, вот только неясно, о каком разрешении идёт речь. Если с младшей Xbox Series S всё ясно, ибо она не тянет больше 1080р, то старшая версия рассчитана на 4К. Неужели ребятам из GSC Game World удалось провести столь масштабные оптимизации с движком? А может он представляет собой жутко устаревшую версию? На эти и многие другие вопросы разработчики пока отвечать не готовы. Ну а представители ресурса Gamingbolt уверяют, что в ближайшее время в прямом эфире состоится интервью с GSC Game World, где мы сможем узнать гораздо больше о предстоящем хите.