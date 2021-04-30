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MSI объявила о выходе нового поколения игровых компьютеров серий Aegis Ti5 и Ocean Emperor X. На этот раз видеокарты мощнее, охлаждение более эффективное, а количество оперативной памяти поражает неподготовленные умы обычных геймеров. Приятно порадует количество свободной физической памяти, особенно когда все вокруг гоняются за Chia Coin. Давайте изучим несколько спецификаций, указанных в качество раннего доступа по предоплате.

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Нет никаких сомнений, что MSI, как и все вокруг, испытывает дефицит с компонентами. Ощутимее всего проблема с видеокартами, хотя производитель изо всех сил пытается отвлечь нас мощным комплектом, который предлагается для системников, а также ярким дизайном. Немаловажно и то, что после предоплаты есть высокий шанс действительно получить новый компьютер, что сегодня не может гарантировать никто.

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Серии Aegis Ti5 и Ocean Emperor X на базе процессора Core i9-11900K будут доступны первого и шестого мая, что указано на странице распродажи. Оба ПК будут основаны на видеокарте GeForce RTX 3090, при этом один получит 64 Гб ОЗУ с накопителем 1 Тб SSD + 2 Тб HDD, в то время как второй 128 Гб оперативки и 2 Тб SSD + 3 Тб HDD. Визуально корпуса также сильно отличаются, а самый дорогой оценён в 49 999 юаней, но получил скидку в 10 000, что в переводе равняется 6200 долларов.

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Менее прокачанные компьютеры на базе Core i7-11700K получили 32 и 64 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель от 1 Тб с комплектным жёстким диском на 1 Тб. Здесь покупателей ждёт видеокарта GeForce RTX 3070 и цена в 19 299 юаней со скидкой в 3500 юаней с финальной стоимостью в 2500 долларов. Есть более прокачанная версия, которую также можно изучить на сайте с остальными продуктами. Продажи моделей стартуют 7 мая. Производитель заявляет, что поставки сильно ограничены, а депозит в 500 юаней не гарантирует вам 100% шанс. MSI уверяет, что уделила особое внимание энергосистеме компьютеров, добившись стабильной работы сверхмощных процессоров за счёт качественной системы охлаждения от отвода тепла. Система настроена таким образом, что позволяет легко переключаться между высокой производительностью и сбалансированным и стандартным режимом. Все продукты здесь.