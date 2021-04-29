Эфириум поставил очередной рекорд и уже к концу года может пробить 5000 долларов – аналитики РБК
Финансовый рынок устроен таким образом, что ему обязательно нужны аналитики. Существует огромное множество экспертов, которые занимаются консультативной деятельностью, предсказывая курс акций конкретных компаний, либо всей отрасли в целом. Кстати, этим товарищам платят немалые деньги даже если прогнозы не сбываются. Самое главное в этом деле – это знать волшебные слова. Представьте, что мы верим в рост Биткоина. Нужно привести ряд доказательств, указав на фундаментальные причины грядущего подорожания, после этого опереться на мнение других аналитиков, а в конце добавить, что не исключено, что криптовалюта может и подешеветь, поскольку рынок нестабилен, а отдельные действия регулирующих органов невозможно предугадать.
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Что приятно, всё это работает и в обратную сторону, а значит наш горе-аналитик вообще не даёт неверных прогнозов, ведь он учёл все возможности развития событий. Сегодня у нас мнение экспертов РБК относительно будущего Эфириума. Что любопытно, мнение почти единогласное, а значит вся информация может оказаться правдивой. По словам Никиты Зуборева (старшего аналитика Bestchange.ru), одним из факторов роста Эфириума может выступить предстоящее сжигание комиссий майнеров в ходе обновления EIP-1559. Никита уверяет, что в ближайшее время мы увидим коррекцию до 10%, а после стоит открывать долгосрочную позицию и ждать, когда Эфир вырастет на сотни процентов.
Ещё более смелые прогнозы звучат из уст Виктора Першикова (ведущего аналитика (8848 Invest). По его словам, сейчас самое лучше время для вложения в Эфириум, ведь уже к концу года он достигнет стоимости в 5000 долларов. Предположительно, криптовалюту ожидает коррекция по достижении отметки в 3000 долларов, но нужно понимать, что весь рынок цифровых монет находится на подъёме, а значит риск потерять вложения незначительный.
Что же нам делать? Крипторынок действительно растёт, а драйвером роста остаётся Биткоин. Некоторые монеты демонстрируют самостоятельность, но пока только Эфириум выглядит действительно уверенно. Покупать или нет – решать вам, вот только шанс разбогатеть появляется нечасто, а криптовалюты предоставляют подобную возможность чуть ли не каждому.
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