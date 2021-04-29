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Каждый раз, когда Xiaomi анонсирует новое обновление, у китайской компании уже готов план, согласно которому те или иные устройства получат или не получат новую прошивку или операционную систему. Скорее всего тогда же определяется, сколько обновлений безопасности будут выпущено и в какие сроки. К сожалению, до пользователей такая информация не доходит, а выводы приходится делать исходя из слов администраторов официальных форумов. Временами в диалог с потенциальными покупателями вступает и руководство Xiaomi, но подобные случаи скорее исключение, чем правило.

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Сегодня появилась информация о том, что MIUI 12.5 перешла в финальную стадию тестированию. Если говорить точнее: Xiaomi перевела в режим внутреннего тестирования все (или почти все) актуальные аппараты. Первая волна уже выпущена, а вторая прошла все необходимые этапы, а значит пришло время обработать все найденные ошибки с целью шлифовки стабильных образов и сборки на их основе готовых к рассылке прошивок MIUI 12.5.

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В связи с этим объявлено, что с 3 по 7 мая не будут выпускаться еженедельные образы. Также уточняется, что не все смартфоны смогут рассчитывать на стабильную финалку. К примеру, Mi 9 и Redmi K20 Pro пока останутся за бортом, поскольку в последний момент в них были найдены неизвестные проблемы. Поскольку точных сроков нет, а предыдущие утечки намекали на выход обновлений к концу мая, есть все основания полагать, что рассылка начнётся вовремя. Ниже вы можете ознакомиться со списком наиболее вероятных кандидатов на получение MIUI 12.5. Перечень не финальный и не имеет отношения к официальной позиции Xiaomi просто потому, что китайская компания старается делать как можно меньше анонсов. Однако инсайдеры настаивают на правдоподобности списка.

Redmi K20 Redmi K30 Racing Redmi Note 9 5G Redmi K20 Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 7 Mi 10 Redmi Note 9S Mi CC9/Mi 9 Lite Redmi 9 Mi Note 10 Lite Mi 10T Lite Mi 11 Lite 5G Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 8 Redmi Note 9 4G Redmi 10X Pro 5G Mi CC9 Pro Redmi Note 8T Mi 10 Pro Mi 10 Lite Mi 10T Mi 10 Ultra Redmi Note 7 Pro Redmi Note 9T Redmi K30S Ultra Mi 9 Pro 5G Redmi 9T Mi 9 Redmi K40 Redmi K30i 5G Mi Note 10/Pro Redmi 10X 5G Mi 9 SE Redmi K30 Mi 10 Youth Edition Mi 11 Mi Mix 2S Redmi K30 5G Redmi K40 Pro Mi 10S Redmi K30 Ultra Redmi K30 Pro 5G Mi 10T Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 8 Pro Mi CC9e