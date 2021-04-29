Xiaomi вышла на финальный этап тестирования MIUI 12.5 для 47 актуальных смартфонов 2019-2021 года
Каждый раз, когда Xiaomi анонсирует новое обновление, у китайской компании уже готов план, согласно которому те или иные устройства получат или не получат новую прошивку или операционную систему. Скорее всего тогда же определяется, сколько обновлений безопасности будут выпущено и в какие сроки. К сожалению, до пользователей такая информация не доходит, а выводы приходится делать исходя из слов администраторов официальных форумов. Временами в диалог с потенциальными покупателями вступает и руководство Xiaomi, но подобные случаи скорее исключение, чем правило.
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Сегодня появилась информация о том, что MIUI 12.5 перешла в финальную стадию тестированию. Если говорить точнее: Xiaomi перевела в режим внутреннего тестирования все (или почти все) актуальные аппараты. Первая волна уже выпущена, а вторая прошла все необходимые этапы, а значит пришло время обработать все найденные ошибки с целью шлифовки стабильных образов и сборки на их основе готовых к рассылке прошивок MIUI 12.5.
В связи с этим объявлено, что с 3 по 7 мая не будут выпускаться еженедельные образы. Также уточняется, что не все смартфоны смогут рассчитывать на стабильную финалку. К примеру, Mi 9 и Redmi K20 Pro пока останутся за бортом, поскольку в последний момент в них были найдены неизвестные проблемы. Поскольку точных сроков нет, а предыдущие утечки намекали на выход обновлений к концу мая, есть все основания полагать, что рассылка начнётся вовремя. Ниже вы можете ознакомиться со списком наиболее вероятных кандидатов на получение MIUI 12.5. Перечень не финальный и не имеет отношения к официальной позиции Xiaomi просто потому, что китайская компания старается делать как можно меньше анонсов. Однако инсайдеры настаивают на правдоподобности списка.
- Redmi K20
- Redmi K30 Racing
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 7
- Mi 10
- Redmi Note 9S
- Mi CC9/Mi 9 Lite
- Redmi 9
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10T Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 8T
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 10T
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi K30S Ultra
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi 9T
- Mi 9
- Redmi K40
- Redmi K30i 5G
- Mi Note 10/Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 SE
- Redmi K30
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11
- Mi Mix 2S
- Redmi K30 5G
- Redmi K40 Pro
- Mi 10S
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 10T Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Mi CC9e
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