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Xiaomi вышла на финальный этап тестирования MIUI 12.5 для 47 актуальных смартфонов 2019-2021 года

Стартовал финальный отчёт перед выходом официального обновления MIUI 12.5
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Каждый раз, когда Xiaomi анонсирует новое обновление, у китайской компании уже готов план, согласно которому те или иные устройства получат или не получат новую прошивку или операционную систему. Скорее всего тогда же определяется, сколько обновлений безопасности будут выпущено и в какие сроки. К сожалению, до пользователей такая информация не доходит, а выводы приходится делать исходя из слов администраторов официальных форумов. Временами в диалог с потенциальными покупателями вступает и руководство Xiaomi, но подобные случаи скорее исключение, чем правило. 

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Сегодня появилась информация о том, что MIUI 12.5 перешла в финальную стадию тестированию. Если говорить точнее: Xiaomi перевела в режим внутреннего тестирования все (или почти все) актуальные аппараты. Первая волна уже выпущена, а вторая прошла все необходимые этапы, а значит пришло время обработать все найденные ошибки с целью шлифовки стабильных образов и сборки на их основе готовых к рассылке прошивок MIUI 12.5. 

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В связи с этим объявлено, что с 3 по 7 мая не будут выпускаться еженедельные образы. Также уточняется, что не все смартфоны смогут рассчитывать на стабильную финалку. К примеру, Mi 9 и Redmi K20 Pro пока останутся за бортом, поскольку в последний момент в них были найдены неизвестные проблемы. Поскольку точных сроков нет, а предыдущие утечки намекали на выход обновлений к концу мая, есть все основания полагать, что рассылка начнётся вовремя. Ниже вы можете ознакомиться со списком наиболее вероятных кандидатов на получение MIUI 12.5. Перечень не финальный и не имеет отношения к официальной позиции Xiaomi просто потому, что китайская компания старается делать как можно меньше анонсов. Однако инсайдеры настаивают на правдоподобности списка.  

  1. Redmi K20
  2. Redmi K30 Racing
  3. Redmi Note 9 5G
  4. Redmi K20 Pro
  5. Redmi Note 9 Pro
  6. Redmi Note 7
  7. Mi 10
  8. Redmi Note 9S
  9. Mi CC9/Mi 9 Lite
  10. Redmi 9
  11. Mi Note 10 Lite
  12. Mi 10T Lite
  13. Mi 11 Lite 5G
  14. Mi CC9 Meitu Edition
  15. Redmi Note 8
  16. Redmi Note 9 4G
  17. Redmi 10X Pro 5G
  18. Mi CC9 Pro
  19. Redmi Note 8T
  20. Mi 10 Pro
  21. Mi 10 Lite
  22. Mi 10T
  23. Mi 10 Ultra
  24. Redmi Note 7 Pro
  25. Redmi Note 9T
  26. Redmi K30S Ultra
  27. Mi 9 Pro 5G
  28. Redmi 9T
  29. Mi 9
  30. Redmi K40
  31. Redmi K30i 5G
  32. Mi Note 10/Pro
  33. Redmi 10X 5G
  34. Mi 9 SE
  35. Redmi K30
  36. Mi 10 Youth Edition
  37. Mi 11
  38. Mi Mix 2S
  39. Redmi K30 5G
  40. Redmi K40 Pro
  41. Mi 10S
  42. Redmi K30 Ultra
  43. Redmi K30 Pro 5G
  44. Mi 10T Pro
  45. Redmi Note 9 Pro 5G
  46. Redmi Note 8 Pro
  47. Mi CC9e
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