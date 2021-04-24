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В последние несколько лет Xiaomi удалось добиться серьёзного прорыва на европейском рынке. Китайская компания значительно увеличила поставки и смогла выйти в плюс даже во время первой волны пандемии 2020 года, когда большая часть поставщиков отчитались об убытках. Сегодня Xiaomi демонстрирует постоянный рост, а высокие продажи наблюдаются даже на старых сериях. К примеру, в магазинах всё ещё можно встретить Redmi Note 8 Pro – смартфон, ставший главным хитом лета 2020 года. Отличным спросом пользуется и девятая серия Redmi Note, которая принесла в среднебюджетный сегмент скоростную зарядку и аккумулятор на 5000 мАч. Совсем недавно в продажу поступило логичное продолжение – Redmi Note 10.

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Телефон получился не совсем идеальным, поскольку по сравнению с предыдущей серией потерял в размере дисплея, что не понравилось многим критикам модели, но, стоит заметить, что у аппарата есть несколько любопытных свойств, которые делают его чуть ли не идеальным предложением на рынке. К примеру, мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 678. Немаловажно и то, что он из коробки идёт на Android 11 вместе с прошивкой MIUI 12. Быстрая зарядка идёт в комплекте и выдаёт честные 33 Вт, а аккумулятор здесь на 5000 мАч. 48 Мп камера Sony мало отличается от девятой серии, но уже там она отлично справлялась с поставленными задачами. Разблокировка осуществляется по отпечатку пальцев, а внутри скрыт ИК-порт для управления техникой.

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Если заглянуть в Ситилинк, то можно увидеть, что смартфон подешевел на 2000 рублей и сегодня оказался даже дешевле девятой серии. Доступно несколько цветовых вариантов, а конечная стоимость составит 17 270 рублей. Ещё более внушительная скидка в официальном магазине, приставляющем интересы Xiaomi в РФ. Здесь модель 4/64 доступна с дополнительной скидкой в 2500 рублей от 17 990 рублей, что даёт нам итоговую стоимость 15 490 рублей или немалые 4500 от того, сколько он стоил в начале продаж.

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Эксперты жалуются на пластиковую крышку, выглядящую не так круто, как стеклянная, а ведь на самом деле это плюс, поскольку стекло трескается от любого падения, в то время как пластик неплохо поглощает удары, а главное – вам не нужно носить некрасивый чехол, который скрывает то самое стекло.