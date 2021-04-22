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Сегодня ситуация с доступностью новых видеокарт такова, что большинству геймеров лучше вообще забыть об играх, сосредоточившись на прогулках на свежем воздухе. Если какая-то модель и попадает в магазины, то цена на неё превышает рекомендованную в несколько раз, а более выгодные варианты тут же сметаются перекупщиками. Стоит отметить, что этим ребятам в РФ живётся несладко, ведь нужно иметь знакомства и только в этом случае можно получить доступ к жалеемой продукции по относительно невысоким ценам. А вот в США всё немного иначе, поскольку производители еженедельно выставляют на продажу ограниченное количество моделей по рекомендованным ценам.

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На самом деле перед нами эдакая лотерея, когда покупателями приходится часами обновлять страничку, а поймав продукт – оформить его за считанные секунды. Награда того стоит, ведь вместо того что бы платить за видеокарту 2500 долларов, достаточно потратить всего 999 вечнозелёных. Сегодня на Reddit появилась любопытная история, с которой следует ознакомиться, ведь она подтверждает тот факт, что перекупщики ведут дела нечестно.

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По словам одного из пользователей, он несколько недель пытался купить видеокарту Radeon RX 6900ХТ в магазине Digital River. Данная торговая точка известна тем, что каждый четверг реализует некоторое количество видеокарт красной команды по рекомендованным ценам с 10:20 по 11:00 дня. Увы, несмотря на все усилия, сделать этого не получалось, ведь кто-то всегда оказывался впереди. В какой-то момент энтузиаст решил как следует изучить работу магазина на предмет дыр в безопасности. Как выяснилось, программисты упустили возможность прямого добавления видеокарт в корзину. Паренёк написал небольшой скрпит, который обходил защиту антиботов, а также показывал наличие запасов на складе и многие другие параметры, которые должны были быть скрыты от посторонних глаз.

Понимая, что подобной возможностью кто-то пользуется, автор поста сообщил о происходящем в отдел кибербезопасности AMD, а те в свою очередь закрыли дыру. Кстати, сам паренёк успел воспользоваться дырой, отхватив желанную Radeon RX 6900ХТ по рекомендованной цене. Мало того, в награду за старания ребята из AMD подарили ему фирменную футболку. Читатели поста на Reddit полагают, что он заслужил гораздо больше, но сам автор на седьмом небе от счастья, ведь самым большим подарком стала именно видеокарта, хотя ему и пришлось за неё заплатить. Ниже сама подарочная футболка.

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