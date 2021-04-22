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Intel выиграла суд у патентного тролля на 3 миллиарда долларов, но может потерять $2.2 миллиарда

Где-то теряешь, а где-то находишь
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Так уж устроен этот мир, что кто-то занимается инновациями, придумывает новые продукты и способы реализации передовых сценариев, в то время как другие предпочитают паразитировать на чужой интеллектуальной собственности. В качестве яркого примера можно назвать пиратство софта, аудио и видео контента, хотя тема настолько сложна, что явных решений нет. Казалось бы, крупные компании патентуют свои технологии, защищая себя от проблем. Вот только рядом всегда бродят патентные тролли. Дело в том, что придумать что-то уникальное сложно, а многие фактически патентуют идентичные разработки. Всё это приводит к тому что некоторые товарищи скупают патенты, которые имеют отношение к разработкам таких гигантов как Intel. Лучше, если описание технологии будет очень близким, а лицензия выдана раньше, чем её запатентовал гигант. 

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Как сообщается, Intel выиграла второй этап противостояния с компанией VLSI, а разбирательство касается прорывной технологии Speed Shift, суть которой в автоматической настройке частоты процессора для получения максимальной производительности. Ранее патенты были собственностью NXP Semiconductors, но в какой-то момент их выкупил патентный тролль, который потребовал с Intel немалые 3 миллиарда долларов. Разбирательство состоялось в штате Техас, а присяжные решили, что Intel не использовала чужую интеллектуальную собственность.

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Также удалось узнать кое-какие любопытные подробности и о VLSI. Патентный тролль был создан хедж-фондом Fortress, который в свою очередь принадлежит японскому гиганту Softbank. Получается, что выгодоприобретателем является уважаемая компания, но формально она здесь не при чём. Intel заявляет, что планирует инициировать патентную реформу, позволяющую решить существующие проблемы, избавив крупные компании от проблем с миллиардными исками от троллей. 

Кстати, назвать деятельность троллей бесполезной для их хозяев нельзя, ведь в марте VLSI удалось выиграть дело о нескольких патентах, а в результате суд присудил Intel выплатить 2.18 миллиарда долларов. Представители Intel уверяют, что справедливость восторжествует, а значит дело ещё не решено, но вполне возможно, что синим всё-таки придётся заплатить, ведь последние патенты касаются энергоэффективности процессора и производительности. В этом случае удивительно лишь то, что Intel сама не отслеживает патенты и не покупает их у тех, кто лицензировал их на годы раньше.  

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