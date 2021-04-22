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Помните, как в декабре 2020 года представители NVIDIA заявляли, что в начале 2021 года удастся не только побороть дефицит видеокарт, но и в буквальном смысле завалить рынок доступными моделями? Ещё более смело высказывались руководители AMD. Они уверяли нас в том, что сделают всё возможное, чтобы релиз нового поколения видеокарт не стал виртуальным, как у конкурентов. Ребята из красной команды иронизировали, а в результате количество отгруженных графических чипов у них оказалось в разы меньше, чем поставила на рынок NVIDIA.

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Сегодня многие надеются на падение стоимости Эфира, что должно снизить спрос на видеокарты и как следствие – вернуть их в магазины. Предполагается, что всё будет происходить по сценарию 2018 года, когда после падения криптовалют ещё несколько месяцев держались высокие цены, и только через полгода положение дел начало стабилизироваться. Теоретически это может означать, что, если завтра Эфир упадёт до сотни долларов, ожидать появления видеокарт в розницу по рекомендованным ценам можно будет не раньше осени. Что же, у руководителя Foxconn – Янг-Вэй Лю на этот счёт более пессимистичное мнение.

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По его словам, сегодня рынок столкнулся с беспрецедентным давлением, вызванным увеличенным спросом. В первую очередь это массовый переход на удалённую работу, который вызвал потребность в огромном количестве нового железа. Не стоит сбрасывать со счетов и последствия пандемии, ведь производство в Китае было долгое время фактически парализовано. По его словам, сегодня некоторые ключевые компоненты для создания конечных продуктов поставляются с задержкой до 52 недель, что вынуждает покупать их за более высокую стоимость лишь бы ускорить доставку.

А вот с видеокартами всё куда хуже, ведь здесь добавился фактор спроса со стороны майнеров. Глава Foxconn не склонен недооценивать текущий кризис, предполагая, что дефицит с компонентами удастся решить не раньше второй половины 2022 года. Это значит, что после этого поставщики выйдут на такой уровень производства, который удовлетворит запросы рынка. Но случится это не раньше конца 2022 года, ведь нужно ещё товар создать и отгрузить поставщикам. Если к этому времени майнинг сойдёт на нет, видеокарты присоединятся к продуктам, которые перестанут быть в дефиците.

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P.S. Foxconn – ключевой партнёр Apple, который производит десятки миллионов смартфонов в год.