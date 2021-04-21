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С момента выхода Grand Theft Auto V прошло более семи лет. Студия Rockstar выпустила настоящий бестселлер, продажи которого так велики, что даже сложно представить, сколько разработчики умудрились получить денег. Отметим, что даже сегодня онлайн-версия приносит стабильный и высокий доход, ведь любителей побегать по огромному игровому миру с гранатомётом слишком много, а реальных альтернатив просто нет. Можно было бы назвать популярные шутеры или королевскую битву, но всё это забег на короткую дистанцию, а в Grand Theft Auto V есть целый мир, с личным гаражом, домом, и даже бизнесом, который можно развивать.

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Скорее всего ждать выхода продолжения серии в ближайшие годы не стоит. Дело в том, что на 2021 год намечен выход ремастера, который предназначается для консолей текущего поколения и получит движок от Red Dead Redemption 2. Точных сроков нет, а значит он может появиться только к концу года, что наводит на простые выводы: никто не будет заниматься переносом игрового мира на новый движок, если уже через год это будет неактуально. Скорее всего Grand Theft Auto VI появится не раньше 2023, хотя даже ремастер должен получить трассировку лучей и продвинутую графику.

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Что же, пока мы с вами ждём появления улучшенной графики, ребята с Ютуб-канала TheSpyHood протестировали новую пользовательскую модификацию под названием GTA VI Extreme Mod. Она включает улучшенную графику, продвинутые текстуры и невероятные отражения. К сожалению, список нововведений не представлен, однако это не значит, что мы не можем посмотреть на модификацию. Что любопытно, авторы канала решили показать её в разрешении 8К, ну а в качестве видеокарты выступила флагманская GeForce RTX 3090. Был задействован процессор Core i9-11900K. Давайте посмотрим видео, а после перейдём к обсуждению.



К сожалению, у большинства наших читателей мониторы ограничены разрешением 1080р, поэтому они лишены немалой части визуала, а вот в 4К всё выглядит очень достойно. Может показаться, что перед нами какая-то другая игра, а таких реалистичных луж нет даже в новой Cyberpunk 2077. Не хватает только промокающих поверхностей и стекающих с машин капель воды во время дождя. Ясно, что модификации не способны на подобные свершения, кроме того, никто не сказал, что это будет реализовано в будущем. Проблема в том, что такие технологии потребуют мощную видеокарту, а с этим сегодня из-за майнеров наблюдаются проблемы. Как вы могли убедиться, даже на GeForce RTX 3090 счётчик кадров не выходит за 30.