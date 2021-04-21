Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Этой зимой мы видели неожиданное возвращение крупной сети магазинов GameStop из небытия в лидеры отрасли. Проблема в том, что много лет назад конкуренты начали медленно уходить в онлайн. Продажи физических копий игр падали, а брендовые аксессуары проще выбирать на сайте, чем ходить по магазинам. А вот руководство GameStop до последнего держалось за прежнюю модель, пока дела не стали так плохи, что стоимость акций со стабильных 40 не упала до 5 долларов. Здесь стоит вспомнить крупные хедж-фонды, желающие навариться на проблемах компании, столкнувшихся с несколькими группами любителей справедливости (Reddit и Robinhood). Одним словом, это запутанная история, которая позволила акциям GameStop вернуться к росту, а сегодня они торгуются на отметке 158 долларов.

реклама

Что любопытно, когда стоимость ценных бумаг достигала 5 долларов, гендиректор компании Джордж Шерман получил немыслимое количество акций (925 000 в течение трёх лет), которые ему причитались как руководителю. Увы, не всё удалось сделать, а положение всё ещё шаткое, но. Как стало известно, летом он покинет свой пост, а за заслуги перед GameStop всё же получит немалую компенсацию. Согласно официальным заявлениям, это будут 179 миллионов долларов.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Даже по меркам современного мира, который наполнен сошедшими с ума криптомиллиардерами, это немалая сумма для руководителя компании. В данном случае неясно, получит ли Джордж Шерман всю сумму в акциях, или они будут обменяны на доллары. Известно, что инвесторы молчат. Видимо, ребята до сих пор подсчитывают прибыли, ведь многие вкладчики, имевшие незначительные доли в акциях, стали миллионерами, а крупные рыбы, такие как председатель правления Райан Коэн, также делает вид, что ничего не происходит. К слову, в его руках сосредоточены 13% акций. Если сегодня рыночная капитализация GameStop составляет 11.07 миллиарда долларов, то он владеет 1.44 миллиарда, что в сущности неплохо, ведь ещё осенью 2020 года там лежало не более чем 45 миллионов.