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Судя по всему, ждать хороших новостей об игре Cyberpunk 2077 не придётся ещё долго, ведь все новые патчи не только не решили проблем с квестами, но даже не приблизились к созданию корректной дорожной обстановки и нормальному поведению полиции. Фактически, перед нами всё та же сырая версия, которая появилась на прилавках в 2020 году с небольшими доработками. Всё настолько плохо, что пока о возвращении на приставки вопрос даже не стоит. Что любопытно, создаётся такое ощущение, что никому в CD Projekt RED всё это и не нужно. Было бы логичным нанять новых программистов, мотивировать существующую команду и за короткий срок оптимизировать игру. Но за прошедшие 4 месяца игра как была неспособна работать на консолях предыдущего поколения, так и остаётся недоступна огромной части сообщества. И это не говоря о нестабильной работе на ПК.

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Пока ситуация с Cyberpunk 2077 продолжает оставаться сложной, находятся энтузиасты, которые раз от раза возвращаются в The Witcher 3: Wild Hunt. Один из них создал действительно эпичный проект, объединив 50 различных модификаций с целью получения передовой графики и трассировки лучей на уровне современных блокбастеров. Кстати, блогер ведёт канал на Ютуб, где известен под именем Digital Dreams.

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Ознакомиться с полным списком файлов можно по ссылке, где есть не только названия, но и инструкция по установке. Энтузиаст заявляет, что ему удалось полностью избежать несостыковок и проблем с оптимизацией модификаций. Игра работает стабильно, а на производительность ничего не влияет. Вполне возможно, что последнее было шуткой, ведь у автора установлена продвинутая GeForce RTX 3090, которая с лёгкостью справляется и не с такими играми.

Составить впечатление о проделанной работе можно по видео. Энтузиаст заявляет, что не использовал модификаций с текстурами, но и текущая сборка заняла у него слишком много времени. Именно поэтому ждать прорывной графики следующего поколения от модификации не стоит, а вот освещение выглядит впечатляюще, ведь здесь есть целый ряд предустановок, каждая из которых касается своего аспекта и отлично взаимодействует со всеми остальными. Скачать все моды можно здесь. Ещё раз ознакомьтесь с инструкцией. В данном случае мы не тестировали работоспособность сборки.

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