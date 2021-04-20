Падение Биткоина сделало переводы внутри сети дорогими, а владельцы Akita Inu стали миллионерами
Высокая стоимость Биткоина не даёт спать многим, кто пренебрёг возможностью купить криптовалюту много лет назад по цене в 300 долларов и ниже. Нам кажется, что майнеры едят чёрную икру ложками, а наиболее удачливые скупают яхты, дорогие автомобили и дворцы пачками. На самом деле всё немного иначе, хотя бывают отдельные случаи, когда на нескольких счастливчиков действительно падают несметные богатства. Давайте сегодня разберёмся с тем, выгодно ли выводить деньги из Биткоина.
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В последнее время мы всё чаще слышим о том, как крупные компании по всему миру заявляют о начале приёма оплаты в Биткоинах. На этом фоне кажется, что майнеры могут прямо из дому затариться новеньким Tesla Model X, или оформить подписку на популярные ресурсы. Как оказалось, не всё так просто, ведь сегодня комиссия в сети такова, что делать небольшие покупки невыгодно, а действительно крупные суммы на руках у майнеров встречаются редко.
Всё случилось в субботу, когда произошло массовое отключение электричества в китайской провинции Синьцзян. Сообщается, что на тот момент общий хешрейт в сети доходил до рекордных 157.5 EH/s, в то время как сегодня вечером он достигал 98,53 EH/s. Отметим, что в настоящее время показатели увеличиваются, а майнеры понемногу подключают свои фермы, но пока до прежних цифр далеко. На этом фоне случилось неприятность: комиссия в сети вплотную приблизилась к 60 долларам, что превысило показатель 2017 года, когда она доходила до 54 долларов.На данный момент паники удалось избежать, а оттока инвесторов нет, но стабилизация хешрейта не принесла ожидаемого роста цены Биткоина. На этом фоне некоторые аналитики рекомендуют вообще не делать долгосрочных ставок, ведь коррекция до 47 тысяч и ниже может случиться в любой момент. Строить теории бесполезно, ведь в последнее время криптовалюты не подчиняются законам логики. Чего только стоит рост Догикоина, который до недавнего времени воспринимался не иначе как шутка. Кстати, в данном материале можно убедиться в том, что рынок действительно сходит с ума. К примеру, токен Dogeswap за 2 недели вырос на 1918%, токен Shiba Inu – на немыслимые 6750%, а ещё одна монетка – Akita Inu подросла в 301 раз. Кто-то явно стал миллионером, при чём долларовым. Простой расчёт: если у вас на счету лежали 5000 долларов (а у многих и больше), то сегодня вы могли бы вывести 1,5 миллиона долларов.
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