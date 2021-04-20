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Сегодня во многих странах криптовалюта остаётся нехоженым полем, местом, где царит беззаконие, а удачливые трейдеры и майнеры выводят миллионы рублей, не заплатив государству ни копейки. С одной стороны – многие уверены, что они ничего никому не должны, ведь всё заработанное было получено благодаря личной смекалке, вкладам, основанным на личных деньгах (с которых уже были уплачены налоги) и немалой доле везения. С другой – ни у кого не вызывает удивления необходимость платить налоги с традиционных видов деятельности. Одним словом, налоги платить нужно, вот только пока можно этого и не делать.

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Всё дело в том, что в законе многие пункты прописаны недостаточно точно. Давайте небольшой пример: вы купили 10 токенов, когда их стоимость была на уровне 100 долларов за единицу. Сегодня они стоят по 1000 долларов, а значит вы заработали 9000. Если вы планируете вывести всю сумму, то вам придётся потрудиться. Многие делают это через обменники, которые отнимают немалую сумму, но это только часть из тех, кто хочет откусить часть ваших коинов. Какую в итоге сумму декларировать, и как собрать все нужные документы? А если вы задекларировали сегодня криптовалюты на 100 000 рублей, а завтра они упадут до 50 000? А если вы вообще не планируете выводить цифровые деньги? Мало ли, вдруг вы планируете их коллекционировать. В конце концов вы можете напрямую купить себе цифровой NFC-токен. За это тоже нужно платить?

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Что любопытно, эксперты констатируют нелогичную политику законодателей. Налоги с криптовалюты платить нужно, обязательно нужно их выводить из тени, сообщая о любых количествах крипты на вашем счету, а вот официально торговля на территории РФ запрещена. Кстати, если у вас есть криптовалюта, а вы о ней не поведали государству, то в случае обнаружения её на вашем счету, вы лишаетесь права на судебную защиту.

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Вообще эксперты предлагают документировать каждую транзакцию, чтобы после этого предоставить всю информацию налоговикам. Любопытно, они там будут вообще что-то проверять? А умеют ли они вообще это делать? Создаётся такое ощущение, что каждый, у кого есть пару Догикоинов должен нанять себе личного бухгалтера. К несчастью, вопросов пока действительно куда больше, чем ответов, а значит прежде чем закон будет принят, необходимы консультации с экспертами, работающими в области криптовалют. Источник.