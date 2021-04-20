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Ещё несколько дней назад будущее Биткоина казалось радужным, ведь он не только побил несколько рекордов, но и потянул за собой все другие криптовалюты. До 2400 долларов вырос Эфир, а аналитики наперебой соревновались в том, кто предскажет первым цифровым деньгам лучшее будущее. После недавнего падения настроения изменились, а некоторые производители задумались о перспективах инвестирования в дополнительные мощности, направленные на выпуск майнерской продукции.

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Здесь самое время сделать небольшое отступление. Многие полагают, что видеокарт нет потому, что их разобрали майнеры. Отчасти верное утверждение, но только отчасти поскольку для полного понимания проблемы нужно знать несколько важных факторов. Если не вдаваться в подробности, то виноваты маркетологи, которые неверно оценили спрос на продукцию. Но эти ребята и не могли в середине 2020 года предположить, что грядёт бум майнинга. Именно поэтому заказы делались осторожно и не превышали таковых для предыдущего поколения. Уже в начале года NVIDIA сделала всё, чтобы подстегнуть выход графических чипов, но производственные мощности уже были заняты, а изыскать дополнительных просто негде. И вот здесь самое время вспомнить фактор майнеров, под который в последние несколько месяцев идут дополнительные заказы. Полупроводниковый рынок хочет обезопасить себя, поэтому делает ставки максимально взвешено, а последние тенденции говорили о то, что Биткоин, а вместе с ним и все другие криптовалюты будут дорожать.

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Согласно данным портала Fast Technology, все крупные производители существенно увеличили доходы за счёт отгрузки дополнительного железа майнерам. Это и производители видеокарт, и оперативной памяти и материнских плат. Худшим сегодня считается увеличение производственных мощностей на 50%, но у некоторых показатели превышают 200%, а лица до боли знакомы каждому геймеру. Это: ASUS, MSI, Gigabyte, Biostar и многие другие. Стоит учитывать, что производство основано на долговременном прогнозе, а все они уже проплатили за поставки кремния для новых комплектующих. И вот в это самое время происходит падение Биткоина, при этом даже сегодня он торгуется на 8 тысяч дешевле пятницы.

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Аналитики предполагают, что конец второй эпохи майнинга обернётся огромной депрессией на рынке полупроводников. Производителям неизбежно нужно будет выпустить продукцию, но покупать её в таких масштабах будет просто некому. Что будет с ценами, не решается предположить никто, но в 2018 году рынок от подобного потрясения восстанавливался почти год.