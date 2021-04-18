Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
Много лет назад социальные сети создавались как средство общения между людьми, позволяя находить единомышленников, обмениваться мнением и просто делиться своими эмоциями с теми, кто находится от вас на другом краю планеты. Со временем становилось всё очевиднее, что социальные сети не только прибыльны, но и позволяют манипулировать общественным мнением. Так, с лёгкой руки неизвестного эксперта в Facebook, принимались решения на высшем политическом уровне в США, а журналисты всего мира тиражировали незамысловатые картинки, уверяя, что информатор не просто троль с фотошопом, а настоящий знаток своего дела, имеющий доступ к секретным данным.
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Сегодня всё это называется гибридной войной, а социальные сети уже давно превратились из безобидного инструмента в мощное оружие. Проблема столь масштабна, что вызывает беспокойство даже у европейских политиков, которые чаще всего безвольно помалкивают, когда за ними подглядывают из Белого дома. Растёт и число недовольных по обе стороны Атлантики, но окончательное прозрение наступило после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа.
Если не вдаваться в глубокие политические дискуссии, то произошло устранение иной точки зрения, ведь половина Америки поддерживала бывшего президента и явно планировала читать его мнение на происходящее в социальных сетях. Команда Байдена сыграла на опережение, в результате все аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы на 90 дней. Предлогом был штурм Капитолия, но нас в данном случае интересует то, что решил Независимый надзорный совет Facebook несколько дней назад.
Неясно, требовал ли Трамп вернуть ему доступ к социальным сетям, ведь подобные сообщения от сторонников бывшего президента автоматически затираются, но пока было принято решение не пускать Дональда в Facebook. Сроки блокировки продлили бессрочно, а решение обязательно будет, но когда точно, неясно. Мало того, пока отлучение от интернета носит бессрочный характер. Это значит, что Трамп может получить доступ к аккаунту только после того, как перестанет быть влиятельной фигурой на политической арене. Но пока окончательного решения принято не было.
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