Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Много лет назад социальные сети создавались как средство общения между людьми, позволяя находить единомышленников, обмениваться мнением и просто делиться своими эмоциями с теми, кто находится от вас на другом краю планеты. Со временем становилось всё очевиднее, что социальные сети не только прибыльны, но и позволяют манипулировать общественным мнением. Так, с лёгкой руки неизвестного эксперта в Facebook, принимались решения на высшем политическом уровне в США, а журналисты всего мира тиражировали незамысловатые картинки, уверяя, что информатор не просто троль с фотошопом, а настоящий знаток своего дела, имеющий доступ к секретным данным.

реклама

Сегодня всё это называется гибридной войной, а социальные сети уже давно превратились из безобидного инструмента в мощное оружие. Проблема столь масштабна, что вызывает беспокойство даже у европейских политиков, которые чаще всего безвольно помалкивают, когда за ними подглядывают из Белого дома. Растёт и число недовольных по обе стороны Атлантики, но окончательное прозрение наступило после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Если не вдаваться в глубокие политические дискуссии, то произошло устранение иной точки зрения, ведь половина Америки поддерживала бывшего президента и явно планировала читать его мнение на происходящее в социальных сетях. Команда Байдена сыграла на опережение, в результате все аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы на 90 дней. Предлогом был штурм Капитолия, но нас в данном случае интересует то, что решил Независимый надзорный совет Facebook несколько дней назад.

Неясно, требовал ли Трамп вернуть ему доступ к социальным сетям, ведь подобные сообщения от сторонников бывшего президента автоматически затираются, но пока было принято решение не пускать Дональда в Facebook. Сроки блокировки продлили бессрочно, а решение обязательно будет, но когда точно, неясно. Мало того, пока отлучение от интернета носит бессрочный характер. Это значит, что Трамп может получить доступ к аккаунту только после того, как перестанет быть влиятельной фигурой на политической арене. Но пока окончательного решения принято не было.