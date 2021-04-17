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Илон Маск считается одним из самых обсуждаемых людей планеты. Миллионы фанатов интересует его состояние, мнение по любым вопросам и, конечно же, личная жизнь. Известно, что Илон самый настоящий трудоголик и способен вкалывать сутками на пролёт. Нередко он выходит к прессе с немытой головой и одеждой, которая не менялась несколько дней. Работники на заводах Tesla обожают Илона Маска, ведь он может подойти к любому трудяге и начать с ним разговор о проблемах, а заработная плата на предприятиях считается самой высокой в автомобильной отрасли. Мало того, он согласен брать на производство без инженерного образования и даже готов оказывать помощь в выборе учебного заведения и предлагает гибкий график тем, кто совмещает работу с учёбой.

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Илон стал настоящим ходячим мемом, но его, похоже, это только забавляет, ведь он сам часто подбрасывает в огонь дровишек, подзадоривая фанатов и приводя в бешенство ненавистников. В разговорах он слишком прямолинеен, а знаний по многим вопросам у него явно недостаёт, поскольку в высказываниях миллиардера часто находят ошибки, а сам он, не сильно переживая по этому поводу, недавно объявил себя императором Марса. На самом деле любой из нас вправе объявить себя императором Красной планеты, ведь до тех пор, пока туда не добрались американские военные, это место остаётся свободным, но это уже другая история.

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Такой противоречивый герой, как Илон Маск, не мог взять себе в подруги жизни обычную женщину. Певица Граймс, и до встречи с ним не была похожа на среднестатистическую представительницу эстрады, а сейчас, похоже, полностью попала под влияние идей своего гражданского супруга. Чего только стоит имя их общего сына X Æ A-Xii, что можно прочитать как Экс Эш Эй-Твелв. Ну а, судя по последним новостям, Граймс решила порадовать своего супруга, ведь он уже много лет грезит новыми мирами.

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Граймс сделала на спине татуировку. Казалось бы, что в этом такого, вот только вместо привычных надписей или цветков там расположился инопланетный узор, выполненный с помощью белой краски. Якобы, через некоторое время наколка плавно сойдёт, а на её месте образуется инопланетный шрам, в котором можно будет рассмотреть математические формулы.

P.S. Только не говорите, что это не относится к тематике сайта, ведь всё, что не происходит вокруг Илона Маска автоматически тиражируется прессой, а инопланетный узор явно порадует императора Марса.