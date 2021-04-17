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Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул

Любопытно, что на это скажет сам Илон Маск?
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Илон Маск считается одним из самых обсуждаемых людей планеты. Миллионы фанатов интересует его состояние, мнение по любым вопросам и, конечно же, личная жизнь. Известно, что Илон самый настоящий трудоголик и способен вкалывать сутками на пролёт. Нередко он выходит к прессе с немытой головой и одеждой, которая не менялась несколько дней. Работники на заводах Tesla обожают Илона Маска, ведь он может подойти к любому трудяге и начать с ним разговор о проблемах, а заработная плата на предприятиях считается самой высокой в автомобильной отрасли. Мало того, он согласен брать на производство без инженерного образования и даже готов оказывать помощь в выборе учебного заведения и предлагает гибкий график тем, кто совмещает работу с учёбой. 

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Илон стал настоящим ходячим мемом, но его, похоже, это только забавляет, ведь он сам часто подбрасывает в огонь дровишек, подзадоривая фанатов и приводя в бешенство ненавистников. В разговорах он слишком прямолинеен, а знаний по многим вопросам у него явно недостаёт, поскольку в высказываниях миллиардера часто находят ошибки, а сам он, не сильно переживая по этому поводу, недавно объявил себя императором Марса. На самом деле любой из нас вправе объявить себя императором Красной планеты, ведь до тех пор, пока туда не добрались американские военные, это место остаётся свободным, но это уже другая история. 

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Такой противоречивый герой, как Илон Маск, не мог взять себе в подруги жизни обычную женщину. Певица Граймс, и до встречи с ним не была похожа на среднестатистическую представительницу эстрады, а сейчас, похоже, полностью попала под влияние идей своего гражданского супруга. Чего только стоит имя их общего сына X Æ A-Xii, что можно прочитать как Экс Эш Эй-Твелв. Ну а, судя по последним новостям, Граймс решила порадовать своего супруга, ведь он уже много лет грезит новыми мирами. 

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Граймс сделала на спине татуировку. Казалось бы, что в этом такого, вот только вместо привычных надписей или цветков там расположился инопланетный узор, выполненный с помощью белой краски. Якобы, через некоторое время наколка плавно сойдёт, а на её месте образуется инопланетный шрам, в котором можно будет рассмотреть математические формулы. 

P.S. Только не говорите, что это не относится к тематике сайта, ведь всё, что не происходит вокруг Илона Маска автоматически тиражируется прессой, а инопланетный узор явно порадует императора Марса. 

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Renegade1979
23:38
Ну все, уломал... возвращаемся к слушанию настоящих музык! И чтоб никто не ржал с сюжета Киберпанка, где эта Граймс играла певичку, Киану Ривз тоже держал такую себе рок-группу, и даже не пытался игра...
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
Bernigan
23:36
Не удивлюсь, если он её бросит теперь, так спину себе изуродовать, нафиг она теперь нужна такая
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
S76256213
23:34
https://www.youtube.com/watch?v=NgEFsRy6tEw да вроде нормально пойот )) казалось бы, причём тут Украина, но и в этой теме она всплыла. подводная лодка в степях Украины :)
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
Евгений Боб
23:33
Для ютуберов штук 10 на обзор 🤣
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Евгений Боб
23:32
И ценой в 250 к
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ZjMeT4
23:32
Век цифровых революций, а амёб так и тянет в пещеру)
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
Собакевич
23:32
Парашют работает в строго определенных условиях, это раз. Даже с парашютом эта хрень гарантированно отправит твою башку в трусы - разве что твой шанс увернуться возрастет с 1\1000 до 1\900
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Елисей Творимиров
23:31
Ну как бы звуки там издает какие-то.
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
S76256213
23:31
Мила Йовович поёт ?
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
Елисей Творимиров
23:30
Я про те, что у неё в инстаграме.
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
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