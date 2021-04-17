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Если вам кажется, что вокруг царит полный хаос, граничащий с безумием, то вы скорее всего ничего не знаете о NFT-токенах, ведь после знакомства с ними всё остальное покажется вам детским лепетом. Ситуация такова, что всплеск роста криптовалюты выбросил на поверхность пену, представляющую собой малообразованную часть общества, которая мало разбирается в культуре, искусстве и вообще большую часть жизни провела в виртуальном мире, общаясь с такими же гиками. Для многих из них превращение сотни Биткоинов в миллионы долларов стало внезапным, вот только они даже не представляют куда всё это богатство можно потратить.

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На у поскольку реальные ценности для них не имеют особого значения, некоторые их этих товарищей тратят деньги в виртуале. Если кратко описать понятие NFT-токена, то можно охарактеризовать его, как право собственности на любой виртуальный объект, которое закрепляется за покупателем. Что любопытно, любой другой пользователь может получить доступ к этой цифровой ценности, а при желании даже скопировать себе на компьютер, но это не отменяет единоличного права пользования. Право сомнительное, ведь часто NFT-токен присваивают картине, музыке или видео.

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На данный момент рекорд стоимости NFT-токена принадлежит художнику Beeple – в миру Майклу Винкельману, которому удалось продать свою цифровую картину за 69 миллионов долларов. Герой нашего материала пока не может похвастать такими заработками, но он явно идёт к успеху. Итак, 14 апреля паренёк под ником Murat Pak, который известен как анонимный художник, продал настоящее произведение искусства за $1 355 555 в виде NFT-токена. Картина получила название «The Pixel» и представляет собой обычный серый пиксель на пустом экране.

A Cube – 1 Five Cubes – 5 Ten Cubes – 10 Twenty Cubes – 20 Fifty Cubes – 50 Hundred Cubes – 100 Five Hundred Cubes – 500 Thousand Cubes – 1000

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Ясно, что покупатель также остался анонимен, но наш герой решил не останавливаться на достигнутом, реализовав за более скромные суммы ещё 1686 различных кубиков. Выше указано: номер токена по порядку, название товара, а после количество проданных копий. Некоторые из кубиков покупались одним ценителем искусства, другие – брал оптом состоятельный поклонник пикселей. Торги прошли на аукционе Sotheby’s, а общая сумма, которую Murat Pak смог выручить, составила 16.6 миллиона долларов. Посмотреть на самую дорогую покупку можно здесь.