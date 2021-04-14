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Когда мы говорим о дефиците полупроводников, то в первую очередь вспоминаем видеокарты, ведь именно они больше всего пострадали от нехватки тех или иных компонентов. Возможно, всё было бы не так плохо, но после резкого подорожания Биткоина, шансов у геймеров получить новый графический чип не осталось. Если говорить о конкретных производителях, то сегодня наибольшее давление со стороны поставщиков испытывают AMD и NVIDIA, и это не удивительно, ведь ни у одной из этих компаний нет собственного производства. Полагаясь на услуги Samsung и TSMC Лиза Су и Джесен Хуанг загнали себя в ловушку, ведь больше взять чипов для создания видеокарт негде.

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В отличие от них Intel не вняла голосу инвесторов и не избавилась от своих заводов, что позволило сохранить производство на прежнем уровне. Мало того, за последние три года мощности ещё и увеличились на 100%, что позволило удовлетворить повышенный спрос, возникший в ходе перехода миллионов людей на удалённую работу. Ясно, что AMD в этом плане не способна предложить достаточное количество чипов, а значит единственным выгодоприобретателем остаётся Intel. Как оказалось, всё не так, ведь с увеличением производства доходы выросли лишь на 13.5%, а значит не всё так благополучно с хвалёным 14-нм техпроцессом.

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Мало того, впереди ещё и переход на 10 нанометров, а эксперты сомневаются в том, что Intel способна перевести менее чем за год большую часть производственных мощностей на новый техпроцесс. Как оказалось, это не всё, ведь в недавнем отчёте руководство компании признало, что ожидает падения производства на 7.5%. Ясно, что 7.5% – это не так много, как у конкурирующей AMD, но всё же способно оказать негативный эффект на доступность процессоров в рознице.

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Завершая материал на мажорной ноте отметим, что Intel сообщает о крупных инвестициях в размере 20 миллиардов долларов, что позволит ощутимо увеличить полупроводниковые мощности. Теоретически, это позволит выровнять положение с доступностью в 2022 году, но загадывать пока никто не хочет, ведь пока неясно, чем завершится пандемия, когда она вообще завершится, и какие принесёт последствия для мировой экономики.