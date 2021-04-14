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Когда мы читаем о проделках хакеров, то полагаем, что всё это происходит где-то далеко и вообще никак нас не касается. В сети много различных страшилок, когда злоумышленники взламывают крупные сервера и банковские учреждения, но пока проблема не касается лично тебя, она воспринимается опосредовано и волнует пользователей лишь отчасти. Сегодня в сети появилась информация, собранная аналитиками компании Bitdefender, которая может вызвать много вопросов к домашнему ПО.

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Дело в том, что большинство из нас традиционно используют пиратский софт. Оправдания у все разные, ведь кто-то заявляет, что американцы и без того богаты, а значит дарить им наши деньги – это самое настоящее преступление. Другие уверяют, что их финансовое положение не позволяет покупать дорогущие программы, а жить без них просто нереально. При этом мало кого волнует тот факт, что в свободном доступе есть бесплатное ПО, которое часто не уступает известным оригиналам.

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Судя по всему, существует крупная группировка хакеров, которые встраивают в популярные офисные приложения специальное ПО для кражи криптовалюты. Эксперты не назвали полного перечня, ограничившись только тем, что советуют не использовать подобные программы. При этом они рассказали, каким образом происходит заражение и кража. Вы скачиваете программу, получив в подарок на первый взгляд безвредную утилиту, активирующую ПО, либо просто идущую в качестве сюрприза. В какой-то момент она активируется, а после передаёт данные о ваших криптовалютных кошельках злоумышленникам. Обмен происходит через сеть Tor, но пока неясно, является ли обязательным наличие этого браузера, либо передача данных происходит в фоновом режиме.

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Аналитики отмечают, что больше всего жертв территориально располагаются в Индии и США, но есть случаи кражи криптовалют по всему миру. Мало того, несмотря на то, что сеть существует уже три года, обнаружить её удалось только недавно. В группе риска майнеры, добывающие Монеро, но если ваши ключи находятся в открытом доступе, например, в текстовом документе на рабочем столе, то украдены могут быть и другие криптовалюты.

Количество жертв неизвестно, но всем нашим читателям мы советуем ещё раз проверить свои программы при помощи антивирусного ПО и специализированных утилит, особенно если у вас есть цифровые деньги.