Выбираем лучший процессор с интегрированной графикой для бюджетных геймеров по версии TG
Сегодня, когда видеокарт в магазинах нет, всё боле актуальной становится покупка процессора с интегрированной графикой. Это выглядит логично и просто, ведь даже откровенно бюджетные варианты стоят в несколько раз дороже того, по чём их предлагали ещё в конце 2020 года. Может показаться, что купить правильный продукт легко, ведь в магазинах пока с процессорами проблем нет, вот только в реальности всё гораздо сложнее, ведь между на первый взгляд идентичными камнями гигантская разница.
реклама
В данном материале мы попытаемся понять, какой процессор с интегрированной графикой вам следует купить. На выбор предлагается: камень Intel 10-го поколения (например, Core i5-10400), камень Intel 11-го поколения (например, Core i5-11400) и Ryzen 5 3400G. Стоит отметить, что в рознице доступны модели от AMD следующего поколения (например, Ryzen 5 4650G PRO). Вот только они поставляются по неофициальным каналам, а значит чаще всего идут без кулера. Кроме того, они стоят дороже рекомендованных цен, что останавливает многих потенциальных покупателей от решения взять скоростной камень. Тестирование проведено ребятами с канала Testing Games. Все представленные игры находятся в таблице, там же находятся показатели среднего fps. Давайте перейдём к обсуждению результатов.
|
анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Игра/видеокарта fps
|
UHD 630
|
реклама
UHD 750
|
VEGA 11
|
Hitman 3
|
16
|
реклама
27
|
35
|
GTA 5
|
51
|
реклама
77
|
103
|
Project Cars
|
33
|
52
|
82
|
PUBG
|
22
|
35
|
61
|
Rainbow Six Siege
|
51
|
77
|
148
|
Red Dead Redemption 2
|
14
|
24
|
35
Как видите, сегодня идеальным вариантом для любителей экономить остаются процессоры AMD. Победителем стал Ryzen 5 3400G, но мы рекомендуем вам обратить внимание на Ryzen 5 4650G PRO и другие варианты из последнего поколения. Особенно большой разрыв наблюдается между 10-м поколением Intel и Ryzen. При этом стоит учитывать, что вскоре в продажу поступят Ryzen 7 5000G, которые должны ещё больше увеличить игровую производительность.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила