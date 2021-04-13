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Сегодня, когда видеокарт в магазинах нет, всё боле актуальной становится покупка процессора с интегрированной графикой. Это выглядит логично и просто, ведь даже откровенно бюджетные варианты стоят в несколько раз дороже того, по чём их предлагали ещё в конце 2020 года. Может показаться, что купить правильный продукт легко, ведь в магазинах пока с процессорами проблем нет, вот только в реальности всё гораздо сложнее, ведь между на первый взгляд идентичными камнями гигантская разница.

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В данном материале мы попытаемся понять, какой процессор с интегрированной графикой вам следует купить. На выбор предлагается: камень Intel 10-го поколения (например, Core i5-10400), камень Intel 11-го поколения (например, Core i5-11400) и Ryzen 5 3400G. Стоит отметить, что в рознице доступны модели от AMD следующего поколения (например, Ryzen 5 4650G PRO). Вот только они поставляются по неофициальным каналам, а значит чаще всего идут без кулера. Кроме того, они стоят дороже рекомендованных цен, что останавливает многих потенциальных покупателей от решения взять скоростной камень. Тестирование проведено ребятами с канала Testing Games. Все представленные игры находятся в таблице, там же находятся показатели среднего fps. Давайте перейдём к обсуждению результатов.

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Как видите, сегодня идеальным вариантом для любителей экономить остаются процессоры AMD. Победителем стал Ryzen 5 3400G, но мы рекомендуем вам обратить внимание на Ryzen 5 4650G PRO и другие варианты из последнего поколения. Особенно большой разрыв наблюдается между 10-м поколением Intel и Ryzen. При этом стоит учитывать, что вскоре в продажу поступят Ryzen 7 5000G, которые должны ещё больше увеличить игровую производительность.



