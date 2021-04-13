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Последний год оказался крайне тяжёлым для миллиардов людей по всему миру. Кто-то потерял работу, другие – вынуждены работать в стеснённых условиях, ведь далеко не у всех есть отдельная комната, где можно спокойно выполнять свои обязанности на удалёнке. Как оказалось, самые богатые люди планеты продолжают наслаждаться жизнью, поскольку их доходы за 2020 год выросли больше, чем за прошедшие 5 или даже 10 лет. На этом фоне было бы логично ожидать от самых крупных корпораций социальных льгот в виде снижения цен на товары и услуги, особенно когда всё вокруг дорожает. Вот только это явно не входит в планы ребят из первой двадцатки, который продолжают раздуваться от десятков и даже сотен миллиардов, переполняющих их кошельки.

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Говоря о миллиардерах, мы привыкли перечислять одни и те же имена, забывая об одном их теневых монстров. Это тот самый Сатоши Накамото, который создал Биткоин, продвигал его на первых этапах, а после бесследно исчез. Сегодня о его судьбе вообще ничего не известно, но монеты лежат и ждут своего часа. Дело в том, что на нескольких кошельках основателя первой криптовалюты скрываются около 1 миллиона ВТС. Если перевести их в привычные нам цифры, то получится сумма в 61 миллиард долларов.

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Почему столь крупную рыбу никто не принимает во внимание? Дело в том, что никто не знает, жив ли Сатоши. Он давно не появлялся в сети, а Биткоины лежат мёртвым грузом и вполне могут быть потеряны. Это значит, что перед нами огромная куча недоступных монет, которые никогда не сдвинутся с места. Всё это не точно, ведь основатель криптовалюты может в любой момент появиться.

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Эксперты поясняют, что его состояние может оказаться ещё больше, ведь фактически ему принадлежат множество монет на различных форках Биткоина. Точных сумм нет, а гадать мы не будем, ограничившись лишь тем, что, благодаря всей вышеперечисленной информации, Сатоши Накамото с лёгкостью врывается в двадцатку самых богатых людей планеты.